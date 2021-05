Opolskie: Dodatkowe środki na pomoc dla firm

Zarząd województwa opolskiego zwiększył o blisko 7 mln złotych kwotę pomocy dla firm dotkniętych pandemią - poinformowała w środę Katarzyna Kownacka, rzeczniczka Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Decyzja o zwiększeniu wsparcia dla firm dotkniętych pandemią z województwa opolskiego dotyczy środków na granty w drugim naborze na bezzwrotną pomoc, jaki odbył się w październiku 2020 roku. Jak informuje Katarzyna Kownacka z OCRG, w sumie kwota wsparcia w tym naborze wyniesie ponad 25 mln zł, a w dwóch przeprowadzonych ponad 42 mln zł.

Drugi nabór na granty na kapitał obrotowy, w którym bezzwrotne wsparcie mogą dostać firmy dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, odbył się 7 października w godz. od 8.00 do 20.00. Przeprowadziło go podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Wpłynęło w nim ponad 1200 wniosków. Pierwotnie do podziału w tym naborze było 10,3 mln zł. Ale pod koniec 2020 r. zarząd województwa opolskiego po raz pierwszy zwiększył pulę na ten nabór. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na dokonanie przesunięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd województwa mógł zwiększyć kwotę do podziału o 8 milionów 100 tysięcy złotych. To sprawiło, że z dodatkowego wsparcia mogło skorzystać dodatkowe sto firm.

Jak informuje OCRG, w ostatnich dniach, dzięki oszczędnościom z ostatniej unijnej perspektywy finansowej oraz różnicom kursowym, zarząd ponownie zwiększył pulę pieniędzy na granty o kolejne prawie 7 mln zł.

"W związku z kontrowersjami, jakie w całej Polsce wzbudziły nabory na granty, Komisja Europejska nie wyraża zgody na przeprowadzanie kolejnych. Mogliśmy jednak zwiększyć pulę na już przeprowadzony nabór, dzięki czemu będzie możliwe wsparcie dodatkowych około 170 firm. W ubiegłym tygodniu do firm, które dzięki zwiększeniu puli pieniędzy na granty przez zarząd województwa mogą dostać wsparcie, zostało wysłane pismo wzywające do przesłania do OCRG - pocztą lub kurierem - załączników, które były wymagane w naborze. Są to firmy, których wnioski znalazły się na miejscach od 234 do 404 na liście firm oczekujących na ocenę w II naborze na granty" - wyjaśnia Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG.

W sumie w ubiegłym roku OCRG przeprowadziło dwa nabory na granty na kapitał obrotowy - w czerwcu i październiku. Pierwszy nabór na granty na kapitał obrotowy odbył się w woj. opolskim 25 czerwca 2020 r. Wpłynęło w nim 1,5 tys. wniosków. Granty w ramach I naboru dostały 294 firmy z woj. opolskiego. W drugim naborze, przeprowadzonym 7 października 2020 r., wpłynęło ponad 1,2 tys. Do chwili obecnej w ramach obydwu naborów 761 firm otrzymało wsparcie łączne w wysokości 32 milionów złotych.

Granty na kapitał obrotowy to bezzwrotne wsparcie dla firm, o które mogli starać się samozatrudnieni, mikro i małe firmy z woj. opolskiego. Wsparcie na 3 miesiące dla konkretnej firmy mogło wynieść od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł, w zależności od liczby zatrudnionych. Wytyczne do naborów przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a pieniądze na ten cel zarząd woj. opolskiego przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020, czyli unijnych pieniędzy regionu.

