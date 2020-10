Opolskie: Firmy mogą otrzymać dotacje na technologie teleinformatyczne

Do końca listopada opolskie firmy mogą przystąpić do naboru na dotację projektów związanych z nowoczesnymi technologiami teleinformacyjnymi - poinformowała Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

W ramach naboru na technologie teleinformatyczne firmy mogą otrzymać dotacje m.in. na rozwiązania przydatne dla biznesu w czasie pandemii. Na wsparcie mogą liczyć m.in. systemy obsługi klientów oraz rozwiązania komunikacyjne usprawniające działalność przedsiębiorstw lub ich relacje z partnerami biznesowymi. Do podziału są 2 mln złotych, a wielkość dotacji wynosi od 50 tysięcy do 300 tysięcy złotych.

"Wprowadzane w firmie rozwiązania, zgodnie z regulaminem naboru, mogą dotyczyć rozwoju współpracy między firmami (B2B); służyć wsparciu procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E) oraz wykorzystaniu najnowszych osiągnięć dla prowadzenia procesów modernizacyjnych w firmach, czy wykorzystaniu takich nowinek w relacjach między przedsiębiorcą, a klientem (B2C)" - podkreśliła Kownacka.

Do uczestnictwa w naborze są upoważnione mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego. Wnioski można składać do 30 listopada br. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do maja 2021 roku.