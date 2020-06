Opolskie: Firmy otrzymały 276 mln zł wsparcia

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego otrzymali 276 mln zł wsparcia w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej - poinformował na spotkaniu z przedstawicielami biznesu w Oleśnie wojewoda opolski Adrian Czubak.

We wtorek podczas spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami z Olesna wojewoda opolski przedstawił założenia rządowej Tarczy antykryzysowej i pierwsze efekty jej działania w województwie opolskim.

"Wszystkim bardzo dziękuję, że dzięki waszej działalności udało się wam utrzymać działanie małych firm z tego terenu. Bez małych firm nie istnieje żadna gospodarka. (...) Państwa działanie pozwala mieć nadzieję na w miarę szybkie odbicie od tej lekkiej zapaści" - powiedział Czubak.

Według informacji wojewody, do tej pory pomoc z rządowej tarczy dotarła do ponad 29 tys. przedsiębiorców z województwa opolskiego - głównie mikrofirm. Dzięki wprowadzeniu do obiegu dodatkowych 276 mln zł, udało się uchronić przed likwidacją ponad 85 tys. miejsc pracy - wskazał.