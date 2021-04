Opolskie: Funkcjonariusze KAS zatrzymali transporty z 47 tonami odpadów

Dwa nielegalne transporty odpadów, zawierające blisko 50 ton płyt wiórowych, MDF i złomu stalowego, zatrzymali funkcjonariusze opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Część odpadów miała trafić do Czech - podała Izba Administracji Skarbowej w Opolu.

Do zatrzymań dwóch ciężarówek z nielegalnymi odpadami doszło na opolskim odcinku autostrady A4. Jak zaznaczyła Izba Administracji Skarbowej (IAS), działania funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej są częścią jej działań, mających na celu zapobieganie nielegalnemu przywozowi lub wywozowi odpadów na terenie państw członkowskich UE.

W pierwszym przypadku, na pace ciężarówki, która według dokumentów miała transportować do Czech zrębki drewna, znaleziono 23 tony rozdrobnionych kawałków płyt wiórowych, pilśniowych i płyt MDF. Okazane przez kierowcę dokumenty zawierały szereg błędów i nieścisłości. Funkcjonariusze zatrzymali towar, a Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny.

Przewoźnikowi grozi kara administracyjna od 20 tys. zł do 60 tys. zł, z kolei nadawcy towaru grozi kara od 30 tys. zł do 150 tys. zł. Ponadto, za nielegalny przywóz lub wywóz odpadów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej.

Podczas kolejnej kontroli funkcjonariusze trafili na 24 tony złomu stalowego, który przewożono do innego miejsca przeznaczenia niż zadeklarowano w dokumentach. Po uzupełnieniu dokumentacji i złożeniu wyjaśnień przez przewoźnika, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o zwolnieniu towaru i kontynuowaniu transportu.

