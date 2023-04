Opolskie: GDDKiA rozbudowuje trzy Miejsca Obsługi Podróżnych przy A4

Opolski oddział GDDKiA rozbudowuje trzy Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradzie A4. Jak poinformowała rzecznik oddziału GDDKiA Agata Andruszewska, na ten cel zostanie wydane 17,9 mln zł.

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace przy rozbudowie trzech MOP-ów. Na dwóch z nich zaawansowanie prac wynosi już 70 procent, a na trzecim rozpoczęły się prace zasadnicze. Przebudowa ma zakończyć się pod koniec tego roku.

"Na MOP-ie Jankowice Wielkie, Prószków oraz Przysiecz liczba miejsc parkingowych zwiększy się o 20 miejsc. Kierowcy i pasażerowie będą mieli do dyspozycji zmodernizowane budynki sanitariatów. Teren będzie oświetlony przy wykorzystaniu oszczędniejszych źródeł światła. Wartość umowy to ok. 17,9 mln zł" - powiedziała Agata Andruszewska z GDDKiA w Opolu.

Na MOP-ie Jankowice Wielkie (przy jezdni w kierunku Wrocławia) rozpoczęto przebudowę dróg manewrowych, chodników, terenów zielonych oraz remont budynku sanitariatów. Planowana jest także wymiana oświetlenia, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz ogrodzenia.

Na MOP-ach Prószków i Przysiecz, położonych naprzeciw siebie po obu stronach autostrady, których powierzchnia została powiększona, prace są najbardziej zaawansowane.

Do położenia została jeszcze tylko warstwa ścieralna. Wybudowano bądź przebudowano kanalizację deszczową, widoczne są już dodatkowe miejsca parkingowe wykonane w technologii betonowej. Wyremontowano budynki sanitariatów, ułożono krawężniki oraz wymieniono dotychczasowe oświetlenie sodowe na ledowe.

Na obu MOP-ach ustawiono rampy do odśnieżana pojazdów ciężarowych, wokół których ułożona zostanie kostka brukowa.

