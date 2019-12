Opolskie: Gpi Tanks przenosi się do Skarbimierza

Holenderska firma Gpi Tanks przenosi produkcję z Brzegu do Skarbimierza, na tereny zarządzane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park - poinformował wiceprezes WSSE Krzysztof Drynda.

Od nowego roku holenderska Gpi Tanks Poland rozpoczyna produkcję w nowym zakładzie wybudowanym na terenie WSSE w Skarbimierzu. Kolejnym etapem ma być budowa w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego budynku biurowego. Fabryka, wraz z istniejącym zakładem w Brzegu, będzie zajmowała się produkcją zbiorników ze stali nierdzewnej dedykowanych dla różnych branż przemysłu.

"Nowa fabryka da Gpi Tanks możliwość produkcji dużych zbiorników magazynowych w Polsce, a nie jak dotychczas jedynie przy pomocy zakładów produkcyjnych w Lopik i Groot-Ammers w Holandii. Zakład w Skarbimierzu umożliwi budowę zbiorników o pojemności do 400 m. sześć., wysokości do 25 metrów i średnicy do 4,2 metra, czyli zbiorników o maksymalnych wymiarach do transportu drogowego. Firma posiada również możliwość budowania zbiorników o większej pojemności do 10 tys. metrów sześć. na miejscu u klienta" - poinformował wiceprezes Drynda.

Według deklaracji inwestora, nowy zakład to nie tylko dodatkowy potencjał konstrukcyjny, ale także znaczące zwiększenie wydajności. Czas realizacji zamówień dla klientów firmy będzie krótszy, przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Polska jest obecnie największym rynkiem dla Gpi Tanks Poland. Jednak wraz z otwarciem nowego zakładu produkcyjnego i biur, Gpi zamierza zwiększyć swój udział rynkowy w krajach sąsiednich, takich jak Czechy, Słowacja i Niemcy.

Gpi Tanks Poland jest w pełni niezależną firmą z własnym zapleczem sprzedażowym, inżynieryjnym, produkcyjnym i działa zgodnie z tymi samymi standardami, co Gpi w Holandii. Wraz z budową nowych obiektów zespół powiększy się z około 40 do 60-70 pracowników - inżynierów, konstruktorów zbiorników i spawaczy. Grupa Gpi obejmuje Gpi Tanks Netherlands, Gpi Tanks Poland, Gpi Tanks XL, Gpi de Gouwe Process Equipment i BMN (Beitserij Midden Nederland). Łącznie grupa Gpi zatrudnia około 200 pracowników i w 2019 obchodzi 25-lecie działalności.