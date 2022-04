Opolskie: Grupa Azoty ZAK S.A z rekordowym zyskiem

W 2021 roku kędzierzyńsko-kozielskie zakłady chemiczne Grupa Azoty ZAK osiągnęły rekordowy zysk netto w wysokości 273 mln złotych - poinformowało w czwartek biuro prasowe spółki.

Jak poinformowało biuro prasowe Grupy Azoty ZAK w Kędzierzynie-Koźlu, spółka zakończyła 2021 rok zyskiem netto w wysokości 273 milionów złotych, co oznacza wzrost o 133 procent w stosunku do roku 2020. Przychody grupy kapitałowej wyniosły 2,96 mld złotych (wzrost o 70 proc.), a wynik EBITDA wyniósł 459 mln złotych (wzrost o 75 proc.). Z 15 do 15,5 proc. wzrosła także marża EBITDA. Według komunikatu spółki wypracowany wynik EBITDA w 47 procentach dotyczy Segmentu Oxoplast, a w 37 procentach Segmentu Nawozy.

Jak zaznaczył prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Paweł Stańczyk, cytowany w informacji, główną rolę w wypracowanym wyniku odegrał Segment Oxoplast, gdzie odnotowano niemalże sześciokrotny wzrost EBITDA w stosunku do roku ubiegłego i ponad trzykrotnie wyższą marżę. "W Segmencie Nawozy ubiegłoroczny wynik EBITDA jest nieco niższy niż w 2020 roku, natomiast wypracowanej marży towarzyszy znaczne obniżenie, tj. o blisko 9 punktów procentowych" - wyjaśnił Stańczyk.

Spółka podkreśla, że miniony rok w obszarze surowcowym to rekordowe ceny propylenu, efekt ten potęgowały również ceny gazu. Rosnące ceny produktów łańcucha wartości, bardzo korzystna sytuacja na rynkach spot i walutowym to dodatkowe czynniki, które zadecydowały o rekordowym, pod względem wyników i marży, roku 2021.

W przypadku rynku nawozowego wpływ na wyniki miały rekordowe ceny gazu ziemnego, które przekładały się na historycznie wysokie koszty produkcji (w 2021 r. koszt zakupu gazu stanowił ponad 90 proc. wszystkich wykorzystywanych do produkcji mediów i surowców).

Zgodnie z komunikatem w minionym roku Grupa Azoty ZAK na inwestycje wydała ogółem 151 mln złotych. W 2021 r. w kędzierzyńskiej spółce zakończono realizację projektu pn. "Weryfikacja w toku eksperymentalnych prac rozwojowych na instalacji pilotażowej nowych rozwiązań technologicznych i procesowych szerokiej gamy innowacyjnych poliestrowych plastyfikatorów nieftalanowych, w tym z zastosowaniem bioodnawialnego kwasu bursztynowego". Efektem było powstanie instalacji pilotażowej do prowadzenia procesów technologicznych otrzymywania estrów i poliestrów nieftalanowych. Sfinalizowano również dwa zadania inwestycyjne w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej - "Modernizacja węzła skraplania amoniaku" i "Wymiana kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne" - o łącznej wartości 36,1 mln zł.

W drugim półroczu ub. roku podjęto się realizacji istotnych dla obszaru produkcji zadań inwestycyjnych - "Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wydziału Amoniaku" oraz "Modernizacja ciągu produkcyjnego mocznika".

