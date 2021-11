Opolskie: Isringhausen rozpoczął budowę fabryki foteli samochodowych i sprężyn

Niemiecka firma Isringhausen oficjalnie rozpoczęła w poniedziałek w Ujeździe (Opolskie) budowę zakładu wytwarzającego sprężyny oraz fotele samochodowe m.in. na potrzeby powstającej w Gliwicach fabryki aut dostawczych Grupy Stellantis - poinformowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

"Inwestor, niemiecka firma Isringhausen, to jeden z europejskich liderów w produkcji siedzeń dla pojazdów dostawczych, specjalistycznych i autobusów. Firma zainwestuje ponad 34 mln zł i docelowo zatrudni 70 pracowników" - podała KSSE.

W poniedziałek przedstawiciele inwestora, strefy oraz lokalnych władz symbolicznie wbili pierwszą łopatę na terenie budowy. Zakład powstanie na zakupionej przez firmę w lipcu br. ponad 9-hektarowej działce w pobliżu autostrady A4. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz.

W ocenie przedstawicieli miejscowego samorządu, docelowe zatrudnienie w fabryce Isringhausen może być wyższe od zadeklarowanego minimalnego pułapu, i sięgnąć nawet 120 pracowników.

Fotele wyprodukowane w Ujeździe będą montowane m.in. w nowej linii samochodów wytwarzanych w fabryce koncernu Stellantis w Gliwicach. Produkcja aut dostawczych ma rozpocząć się tam w kwietniu przyszłego roku.

Jak informowali wcześniej przedstawiciele Stellantis, rozbudowa dawnej fabryki Opla fabryki na potrzeby uruchomienia produkcji dostawczych vanów pochłonęła ok. 280-300 mln euro. W przyszłym roku z linii produkcyjnych powinno zjechać ok. 40-50 tys. samochodów dostawczych, zaś rok później zakład ma osiągnąć już pełną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. samochodów rocznie. Będą to różne marki grupy Stellantis - Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato i Opel Movano, w różnych wersjach.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Inwestycja w Ujeździe to kolejny w ostatnim czasie projekt pozyskany na Opolszczyźnie. Wcześniej m.in. firma Selt z Opola kupiła nieruchomość w Krapkowicach, gdzie kosztem kilkudziesięciu milionów zł powstanie zakład produkujący systemy ochrony przeciwsłonecznej, m.in. pergole, żaluzje fasadowe, refleksole i markizy.

Jak poinformował 12 listopada br. prezes KSSE Janusz Michałek, od początku roku do tego dnia Strefa wydała rekordowe 66 decyzji o wsparciu nowych przedsięwzięć. Inwestorzy zadeklarowali łącznie ponad 3 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz stworzenie przeszło 2,6 tys. nowych miejsc pracy.

Największą inwestycją pozyskaną przez KSSE w ostatnich tygodniach jest fabryka szyb dla budownictwa grupy Press Glass, która kosztem ok. 300 mln zł ma powstać w Dąbrowie Górniczej.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych.

Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.

