Opolskie: Największa inwestycja PKP w regionie na półmetku

Prace przy modernizacji linii kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola osiągnęły już półmetek - poinformowało biuro prasowe PKP PLK. Całkowity koszt inwestycji to 412 mln złotych. Po zakończeniu prac przejazd remontowanym odcinkiem ma być krótszy o połowę.

Modernizowany odcinek trasy kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola jest częścią szlaku łączącego Górny i Dolny Śląsk. Dziennie przejeżdża nim 90 pociągów. Koszt modernizacji odcinka to 412 mln złotych. Po jej zakończeniu, czas przejazdu z Kędzierzyna-Koźla do Opola ma skrócić się z 50 do 25 minut. "Największa inwestycja kolejowa w województwie opolskim jest za półmetkiem. Są nowe tory i sieć trakcyjna, przebudowane przejazdy. W remoncie są mosty nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. W Gogolinie przejście podziemne ułatwi dostęp do pociągów. Podróżni już korzystają z nowych peronów m.in. na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie, Górażdżach, Przyworach Opolskich, Jasionie, Grotowicach, Górażdżach. W Kędzierzynie-Koźlu przebudowany został peron nr 3 i prowadzone są prace przy peronach nr 1 i 2. Perony są dostosowywane do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacjach w Zdzieszowicach i Opolu Groszowicach oraz na przystanku Opole Grotowice, dostęp do pociągów ułatwią windy. W Gogolinie budowane jest 40 metrowe przejście pod torami. Zapewni bezpieczne dojście na peron i dogodną komunikację w mieście. Dostęp do peronów ułatwią 3 windy. Na peronach montowane są wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Obiekty kolejowe zyskują nowe oświetlenie. Na linii Opole - Kędzierzyn Koźle, na dziesięciu stacjach i przystankach, podróżni zyskują większą dostępność i komfort" - wylicza Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Do tej pory wykonano już wymianę torów o długości 53 km oraz trzy czwarte wszystkich rozjazdów. Łącznie na modernizowanej trasie roboty obejmują 60 obiektów inżynieryjnych, tzn. mostów, wiaduktów, przepustów. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększa przebudowa 27 przejazdów. Zmodernizowane szlaki pozwolą na jazdę pociągów z prędkością do 160 km/h.

Prace budowlane w terenie rozpoczęto we wrześniu 2018 r. Zakończenie kontraktu przewidziano na IV kwartał 2021r. Wartość całego projektu "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle - Opole Zachodnie" w zakresie linii nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100 wynosi 835,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility - "Łącząc Europę") to przeszło 397,3 mln zł.