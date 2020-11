Opolskie: Obcokrajowcy wracają do pracy w regionie

Po trwającym kilka miesięcy spadku wzrasta liczba obcokrajowców płacących składki ZUS w woj. opolskim. Rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek poinformował, że 87 proc. legalnie pracujących cudzoziemców w regionie to obywatele Ukrainy.

Według ostatnich danych w opolskich placówkach ZUS zarejestrowanych jest 18,8 tys. cudzoziemców. To wzrost po wiosennym zamrożeniu gospodarki, gdy liczba ta spadła do 15,6 tys. płacących składki.

Nadal największą liczbę obcokrajowców pracujących w woj. opolskim stanowią obywatele Ukrainy (16,3 tys.), co stanowi 87 proc. wszystkich płacących składki obcokrajowców. To więcej niż średnia krajowa - 74 proc. Na Opolszczyźnie składki w ZUS opłacane są ponadto za obywateli Mołdawii - 496 osób (w Polsce - 10,7 tys.), Białorusi - 410 osób (w Polsce - 46,2 tys.), Gruzji - 323 osoby (w Polsce 11,1 tys.), Niemiec - 129 osób (w Polsce - 3,6 tys.), Bułgarii - 99 osób (w Polsce - 2,9 tys.), Filipin - 81 osób (w Polsce 2,5 tys.). W regionie są też ubezpieczeni Rosjanie - 79 osób (w Polsce - 9,5 tys.), Rumuni - 67 osób (w Polsce - 4,8 tys.) i Turcy - 58 osób (4 tys.).

Dane ZUS w Opolu wskazują także na rosnącą liczbę obcokrajowców decydujących się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

"Obecnie już 383 obywateli rozlicza się z ZUS jako samozatrudnieni. To spory wzrost, bo niespełna rok wcześniej taką inicjatywę podjęły 334 osoby. W regionie na tę liczbę składa się między innymi aż 156 Ukraińców, 40 Bułgarów, 28 Niemców. Ponadto 13 obywateli Włoch, 12 Wietnamu. Jest też 10 Czechów i 8 Białorusinów. W sumie składki w opolskim ZUS z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej odprowadzają obywatele 22 państw" - wylicza Szczurek.

W kraju na koniec września ZUS zanotował w ubezpieczeniu zdrowotnym 725 tys. cudzoziemców. Liczba nie mówi jednak wszystkiego, bo umowy o dzieło nie są, co do zasady, objęte ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym. Spośród cudzoziemców zgłoszonych na koniec września 2020 r. w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, 409 tys. to pracownicy, a 21,5 tys. prowadzi własną działalność. Pozostali zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.