Opolskie: Oddano do użytku obwodnicę Praszki

We wtorek oddano do użytku ok. 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Praszki (woj. opolskie) w ciągu drogi krajowej nr 45. Jak poinformował obecny na otwarciu trasy wiceminister infrastruktury Rafał Weber, koszt inwestycji to 171,5 mln zł, z czego 165 mln zł pochodzi ze środków UE.

Otwarty we wtorek odcinek obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 pozwolił na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Praszki i sąsiedniego Gorzowa Śląskiego. Inwestycja jest częścią realizowanego obecnie Programu Budowy Dróg Krajowych.

"Kolejna obwodnica oddana do ruchu. Mieszkańcy kolejnego polskiego miasta mogą odetchnąć z ulgą. Rząd sprawnie realizuje inwestycje w każdym regionie i tak jest też na Opolszczyźnie. Wkrótce w tym samym powiecie otworzymy kolejną obwodnicę: ekspresową obwodnicę Olesna" - zapowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w 2023 r. GDDKiA planuje znacząco poprawić sieć dróg krajowych.

"Nasz plan na ten rok to m.in. udostępnienie kierowcom 260 km nowych dróg. Jedną z nich jest oddawana dzisiaj blisko 13-kilometrowa obwodnica Praszki. W połowie marca rozpoczęliśmy sezon budowlany 2023. Mamy ponad 100 zadań w realizacji, a na budowach trwają intensywne prace. Najbliższe tygodnie i miesiące to oddania kolejnych nowych tras dla kierowców" - zaznaczył Żuchowski.

Obwodnica Praszki rozpoczyna się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45. Gorzów Śląski omija od strony zachodniej, Praszkę od wschodniej i kończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Jest to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

W ramach inwestycji wybudowano 10 obiektów inżynierskich, w tym mosty nad rzekami Prosną i Wyderka, trzy wiadukty nad obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy. W ciągu nowej trasy zbudowano także cztery skrzyżowania w formie ronda - na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich skrzyżowaniach w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

Jak podała GDDKiA, nowa trasa z dala od terenów zabudowanych zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Obwodnica umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywności gospodarczej w sąsiedztwie DK45 oraz w województwie opolskim. Nowa droga odciąży ponadto z ruchu tranzytowego dotychczasowe ciągi dróg krajowych nr 42 i nr 45 w centrum Gorzowa Śląskiego i Praszki, dając jednocześnie alternatywę w doborze najdogodniejszej trasy przejazdu dla ruchu lokalnego.

