Opolskie: Około 165 mln złotych inwestycji Tauronu w regionie

W ubiegłym roku na terenie województwa opolskiego Tauron wykonał inwestycje sieciowe o wartości około 165 mln złotych - poinformowała w piątek spółka.

Według komunikatu Taurona, w ubiegłym roku na terenie województwa opolskiego najwięcej środków wydano na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii. Drugim pod względem ilości nakładów był koszt modernizacji i odtworzenia majątku sieciowego. Jak poinformował Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia, przyłączono do sieci 3,5 tysiąca nowych klientów indywidualnych.

W 2021 r. zakończyła się w gminie Ujazd budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Olszowa wraz z linią zasilającą 110 kV. Uruchomiony pod koniec roku GPZ Olszowa umożliwia przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Olszowej, a także poprawia pewność zasilania istniejących terenowych linii średniego napięcia. Łączny koszt inwestycji to ok. 21 mln zł.

Drugim istotnym przedsięwzięciem Tauron Dystrybucja w województwie opolskim było zmodernizowanie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Koźle wraz z jej powiązaniem z siecią 110 kV i istniejącymi liniami średniego napięcia. Zadanie obejmowało w praktyce budowę nowego GPZ Koźle, powstałego w pobliżu dotychczasowej wyeksploatowanej już stacji przeznaczonej do likwidacji.

Na terenie województwa spółka wybudowała 25 punktów rozłącznikowych na sieci średniego napięcia, które mają wpływ na automatyzację sieci pod kątem przyłączania do niej Odnawialnych Źródeł Energii. Według Roberta Zasina, prezesa Tauron Dystrybucja, w ciągu całego roku przyłączono do sieci 127,3 tys. mikroinstalacji, z czego ponad 10 tysięcy o łącznej mocy blisko 86 MW na terenie województwa opolskiego.

"Mówiąc jednak o przyłączaniu do sieci nowych źródeł wytwórczych OZE trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych mikroinstalacji. Poza tym, jeśli chodzi o duże źródła wytwórcze OZE, to ich budowa jest często planowana w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Dlatego, również na Opolszczyźnie zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych OZE, które w każdym przypadku wynikają z analizy możliwości technicznych sieci i dokładnego sprawdzenia każdej wnioskowanej lokalizacji" - tłumaczył prezes.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl