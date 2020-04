Opolskie: PKP uruchomiło nowy most nad Kanałem Kędzierzyńskim

Po testach technicznych udostępniono dla ruchu most kolejowy nad Kanałem Kędzierzyńskim - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe PKP PLK. Most wybudowano w ramach inwestycji o wartości 192 mln złotych.

Po zakończeniu prób obciążeniowych PKP dopuściła do ruchu most kolejowy nad Kanałem Kędzierzyńskim między Sławięcicami a Nową Wsią. Nowy most pozwoli na szybszy i bezpieczniejszy ruch kolejowy na trasie Toszek Północ - Stare Koźle, uznawanej za jeden z najważniejszych szlaków towarowych Górnego Śląska.

Stalowy most ma 67 metrów długości i waży ponad 300 ton. Został zbudowany w miejscu starej konstrukcji, obok mostów na linii Kędzierzyn Koźle - Gliwice (nr 137). Elementy przeprawy przywieziono w częściach. Specjalnie przygotowane tymczasowe podpory podtrzymywały konstrukcję w trakcie jej nasuwania centymetr po centymetrze z jednego brzegu na drugi. Operacja nasuwania trwała tydzień. Na nowym moście ułożono tor i zamontowano sieć trakcyjną.

Jak informuje spółka, wartość projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle" to 192 mln złotych, z czego 85 procent pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec 2020 roku.