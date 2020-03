Opolskie: PKS Nysa wznawia kursy, PKS Kluczbork ogranicza

PKS Nysa, który we wtorek zawiesił wszystkie kursy z powodu zagrożenia kororonawirusem, od czwartku wznawia połączenia z Opolem. Tymczasem PKS Kluczbork ogranicza kursowanie do niezbędnego minimum.

Jak informuje Beata Juralewicz, preses należącego do powiatu PKS w Nysie, na prośbę pasażerów, którzy po decyzji o zawieszeniu kursów pociągów regionalnych mają problem z dotarciem do stolicy regionu, od czwartku na trasę do Opola wrócą autobusy tej spółki. Rozkład jazdy będzie zamieszczony na stronach przewoźnika i powiatu.

Zdaniem radnego powiatowego i byłego wicestarosty nyskiego Daniela Palimąki, decyzja o wznowieniu kursów jest nieprzemyślana i może przyczynić się do rozprzestrzenienia wirusa w regionie. "To, że w tej chwili w Nysie nie mamy stwierdzonego przypadku koronawirusa nie zwalnia nas z myślenia. Nie ma co kusić losu" - ocenił Palimąka.

PKS w Kluczborku redukuje od środy liczbę realizowanych połączeń. Autobusami tego przewoźnika będzie można dojechać w godzinach porannych, gdy większość zakładów zaczyna pracę i popołudniowych, by wrócić do domów. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie przewoźnika i oficjalnym portalu Kluczborka.