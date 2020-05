Opolskie: Ponad 1,6 tysiąca przedsiębiorców skorzystało z webinariów WSSE

Ponad 1600 przedsiębiorców skorzystało ze zorganizowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park szkoleń on-line - poinformował departament komunikacji WSSE. Większość szkoleń poświęcona była możliwościom uzyskania wsparcia w czasie pandemii.

Jak poinformował departament komunikacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, w ramach pomocy przedsiębiorcom dotkniętym epidemią koronawirusa, w kwietniu WSSE przeprowadziła specjalne szkolenia on-line, poświęcone możliwościom uzyskania pomocy. Z oferty webinariów skorzystało ponad 1,6 tysiąca przedsiębiorców.

Tematyka kilkunastu szkoleń przeprowadzonych przez WSSE dotyczyła m.in. wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, możliwości renegocjacji umów, sposobów zarządzania rozproszonym zespołem pracowników czy nowych stawek VAT.

"Z powodu zagrożenia COVID-19 nasze działania szkoleniowe odbywają się zdalnie. Webinaria prowadzone są we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz firmami konsultingowymi. Dzięki temu do przedsiębiorców trafiają rzetelne informacje, które pomagają im w prowadzeniu działalności"- podkreśla Piotr Sosiński, prezes WSSE.

Organizowane przez Invest-Park szkoklenia prowadzone są za pomocą specjalistycznej platformy do wideokonferencji umożliwiającej zadawanie pytań prowadzącym oraz dostęp do prezentacji i dokumentów. Z darmowych szkoleń mogą korzystać także przedsiębiorcy spoza WSSE. Zaplanowane na maj szkolenia dotyczyć będą zamówień publicznych, ochrony miejsc pracy czy rządowych rozwiązań antykryzysowych. Zaproszenia na webinaria organizowane przez strefę oraz jej partnerów umieszczane są w mediach społecznościowych, stronie internetowej spółki oraz wysyłane do przedsiębiorców drogą mailową.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny w województwach południowo - zachodniej Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. Do tej pory na jej terenie ulokowało się 220 inwestorów i stworzono 53,5 tysiąca miejsc pracy.