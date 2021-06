Opolskie: Ponad 11 mln złotych umorzonych składek ZUS w ramach tarczy 9.0

W ramach rządowej tarczy antykryzysowej 9.0 opolski ZUS umorzył składki w wysokości 11,3 mln złotych - poinformował PAP Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu. W skali kraju kwota ta osiągnęła poziom 578 mln złotych.

Opolski ZUS podsumował wnioski przedsiębiorców o pomoc w ramach rządowej tarczy 9.0, które rozpatrzono w maju. Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik okręgowy ZUS w Opolu, na tej podstawie umorzono składki w wysokości 11,3 mln złotych. Z ulg mogą korzystać firmy z określonych branż, które w maju mogły wnieść o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. oraz za wcześniejsze miesiące czyli od grudnia 2020, przez styczeń do lutego br.

"Na Opolszczyźnie przedsiębiorcy prowadzący salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane czy handel detaliczny w galeriach handlowych skrzętnie skorzystali z ulgi w postaci zwolnienia ze składek za marzec i kwiecień. Liczba płatników, którzy otrzymali takie zwolnienie za marzec sięgnęła 1520, a za kwiecień już 3366" - wylicza rzecznik opolskiego ZUS.

Jak podkreśla Sebastian Szczurek, aż 92 proc. wniosków, które przekazali dotychczas płatnicy z regionu spełniało kryteria do wydania pozytywnej decyzji. Podstawowe warunki, które muszą spełniać zainteresowani to prowadzenie przeważającej działalności gospodarczej z PKD wskazanym dla tarczy 9.0 na marzec br., oraz spadek przychodów o 40 proc. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc wskazany we wniosku. Kwoty umorzeń w województwie opolskim za marzec i kwiecień różniły się, a wynosiły odpowiednio prawie 4,2 mln zł i 7,2 mln zł.

Według danych ZUS z 31 maja, kwota umorzeń należności w ramach tarczy antykryzysowej 9.0 w skali kraju to 578 mln zł. W całej Polsce zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne za marzec i kwiecień stały się udziałem 235 tys. przedsiębiorców i firm.

ZUS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy nie przekazali dotąd wniosku o tę formę wsparcia, wciąż mogą to zrobić. Termin upływa ostatniego dnia czerwca, a wnioski o symbolu RDZ-B7 należy przesyłać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli zwrócić się o rozliczenie konta płatnika składek i ewentualny zwrot.

