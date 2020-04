Opolskie: Ponad 3 mln złotych od ZUS na postojowe dla samozatrudnionych

Opolski ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia postojowego dla prawie 1600 samozatrudnionych w regionie. Jak informuje Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS, na konta wnioskodawców wpłynie 3,1 mln złotych.

Do 14 kwietnia do opolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 10,6 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 8,3 tys. dotyczyło zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

"Spośród wszystkich formularzy, jakie dotarły do opolskich jednostek ZUS, przeszło 2 tysiące to wnioski o wypłatę świadczenia postojowego. Świadczenie wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku, czyli 2080 zł. Jest to kwota +na rękę+. Świadczenie postojowe wysyłamy do osób prowadzących własną działalność, których wnioski o świadczenie postojowe nie budziły wątpliwości. W pierwszej turze pieniądze trafią do prawie 1600 samozatrudnionych z Opolszczyzny, zaś w całym kraju to świadczenie trafi na konta ponad 86 tysięcy osób" - powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS przypomina, że o pomoc mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, przedsiębiorcy którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia po 31 stycznia 2020 r., osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r., osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Prawo do świadczenia przysługuje, gdy: przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.), a uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę).

ZUS będzie wypłacał świadczenie postojowe tylko w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy podany we wniosku. Co istotne, świadczenie to jest wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca płaci podatek w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, świadczenie postojowe wynosi połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku. Świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzenia ujętego w umowie cywilnoprawnej lub w umowach cywilnoprawnych, gdy wynagrodzenie z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50 proc. najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku.