Opolskie: Powstaje nowa śluza na stopniu wodnym Krapkowice

Kosztem ponad 209 mln zł do 2023 roku na stopniu wodnym Krapkowice (Opolskie) powstanie nowe śluza i sterownia. Dzięki zainaugurowanej we wtorek inwestycji szlak wodny z trzeciej klasy żeglowności ma być podniesiony do klasy piątej, międzynarodowej.

"Budowa nowej śluzy Krapkowice jest symbolem międzynarodowej drogi wodnej na Odrze" - mówił we wtorek w Krapkowicach prezes Wód Polskich Przemysław Daca, przypominając, iż obecnie na Śląsku i Opolszczyźnie Wody Polskie realizują inwestycje za ponad 730 mln zł, zaś wraz z wyremontowanym niedawno Kanałem Gliwickim wartość podjętych przedsięwzięć przekracza 900 mln zł.

Obecnie na Odrze równocześnie realizowane są modernizacje śluzy Januszkowice, a także jazów Dobrzeń, Krępa i Groszowice. Remonty trwają także na jazach Wróblin, Zwanowice i Januszkowice. "Jednocześnie trwają prace projektowe dotyczące modernizacji stopnia wodnego Ujście Nysy" - poinformował prezes Daca.

Współfinansowana z unijnych środków modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice obejmuje budowę nowej komory śluzy o długości 190 m i szerokości 12 m. Przebudowana zostanie istniejąca komora pociągowa, co zagwarantuje ciągłość i bezpieczeństwo żeglugi na drodze wodnej. Całość ma być gotowa w 2023 r. Przedsięwzięcie jest częścią planu przywrócenia żeglowności Odry.

"Cieszę się, że ten ambitny plan staje się faktem. Powstaje śluza piątej klasy żeglowności - to nie tylko wielki powrót do tradycji transportu wodnego, ale także zupełnie nowa jakość dla Krapkowic, całego regionu, także dla Polski" - ocenił burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.

Uczestniczący we wtorkowej uroczystości w Krapkowicach wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski zauważył, że inwestycje w infrastrukturę hydrotechniczną są również długoterminową inwestycją w przyszłość niskoemisyjnego transportu.

"Budowa nowej śluzy w Krapkowicach jest także ważnym elementem rządowego programu rozwoju naszego kraju. Inwestycje infrastrukturalne pozwalają na szybkie wychodzenie z kryzysu covidowego; inwestycja w Krapkowicach jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego - nie tylko dla Śląska, ale także dla polskich portów morskich" - uważa wiceminister.

