Opolskie: Prawie 500 mln zł otrzymały z UE firmy z regionu w latach 2014-2020

Od początku okresu rozliczeniowego 2014-2020 opolskie firmy otrzymały 481 mln zł w ramach dofinansowania unijnych projektów - poinformowała w czwartek Katarzyna Kownacka, rzeczniczka Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Według wyliczeń opolskiego samorządu, do tej pory w ramach naborów podpisano prawie pięćset umów. Ogólna wartość projektów zrealizowanych z unijnym dofinansowaniem przekroczyła wartość 1,2 mld zł.

W ramach współfinansowanych przez Unię Europejską projektów w regionie powstało m.in. 11 placówek opieki nad osobami starszymi, a ponad 150 firm wprowadziło nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne i mogło wdrożyć różnego rodzaju innowacje do swojej działalności.

"W pięciu ogłoszonych i rozstrzygniętych przez OCRG naborach zarząd województwa przyjął do dofinansowania łącznie 87 innowacyjnych projektów. Te projekty wsparto w sumie kwotą prawie 189,3 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstały między innymi centra badawcze i innowacje w skali świata, takie jak na przykład wysięgnik do kamer stabilizujący obraz podczas scen pościgu czy maty służące do odciągania soli drogowej z gleby wokół drzew czy na pasach zieleni" - powiedział marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W minionych siedmiu latach opolscy przedsiębiorcy mogli też skorzystać z unijnych pożyczek udzielanych bez opłat i prowizji, często z zerowym oprocentowaniem. Do chwili obecnej udzielono 925 takich pożyczek o wartości ponad 209 mln zł.

W ubiegłym roku, gdy gospodarka musiała zmierzyć się z pandemią koronawirusa COVID-19, zarząd województwa opolskiego przeznaczył unijne pieniądze także na finansowe wsparcie dla firm: 51 mln zł na tzw. pożyczki płynnościowe, a 32,8 mln zł na granty na kapitał obrotowy. Około 660 mln zł przeznaczono na inwestycje w infrastrukturę drogową, a na uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą wydano kolejne 40 mln zł.

Za unijne pieniądze można też było przeszkolić pracowników, kadrę kierowniczą i zrealizować usługi specjalistyczne. Jak poinformowało OCRG, do tej pory z możliwości przeszkolenia pracowników skorzystało 613 firm, a kadry kierowniczej - 241 przedsiębiorstw.