Opolskie: Ruszył nabór dla firm stawiających na oszczędności energii

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór dla firm zainteresowanych dotacjami na wdrożenie technologii pozwalających na oszczędność energii. Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca, a na chętnych czeka 5,5 mln zł.

Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki poinformowała, że rozpoczął się nabór dla firm z powiatu brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego, które są zainteresowane wdrażaniem energooszczędnych technologii produkcji, wykorzystaniem ciepła odpadowego lub inwestycjami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Ubiegający się o dotację przedsiębiorcy mogą przeznaczyć uzyskane pieniądze m.in. na wprowadzanie systemów zarządzania energią i na modernizację energetyczną budynków firm. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii może dotyczyć zarówno energii elektrycznej, ciepła, chłodu, jak i wody.

Na realizację projektu podlegające samorządowi województwa OCRG przeznaczyło 5,5 mln zł. Jedna firma może się starać o od 100 tys. zł do 800 tys. zł dotacji.

Wnioski o dotacje od mikro-, małych i średnich firm OCRG przyjmować będzie do 25 czerwca. Trzeba je złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. Nabór ma zostać rozstrzygnięty do grudnia br. Firmy składające wnioski o dofinansowanie muszą mieć wykonany audyt energetyczny albo w ramach projektu założyć jego przeprowadzenie.

Dodatkowo punktowane będą wnioski tych przedsiębiorstw, w których oszczędność energii po realizacji projektu ma wynieść powyżej 60 proc., a nie dostaną wsparcia te, w których ta oszczędność ma być niższa niż 25 proc. Trzeba też mieć na uwadze, że dofinansowane w ramach tego naboru przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko.

To już trzeci w latach 2014-2020 nabór dla firm, które chcą inwestować w poprawę efektywności energetycznej. W pierwszym, ogłoszonym w grudniu 2016 r., do dofinansowania przyjęto 7 projektów. Wartość przyznanego wtedy firmom ogółem wsparcia wyniosła ponad 4,9 mln zł, a ogólna wartość realizowanych projektów - prawie 12,8 mln zł. W drugim takim naborze, ogłoszonym w połowie 2019 r., zarząd województwa opolskiego przyjął do dofinansowania 16 projektów. Ich łączna całkowita wartość to nieco ponad 17 mln zł; a przyznane łączne dofinansowanie to ponad 7,6 mln zł.