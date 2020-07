Opolskie: Rząd dofinansuje budowę mostu przez Odrę w Krapkowicach

W Krapkowicach w czwartek podpisano umowę o dofinansowaniu opracowania dokumentacji pod budowę nowej przeprawy przez Odrę w tym mieście. W uroczystości uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyjechała do Krapkowic, gdzie spotkała się z przedstawicielami lokalnego biznesu, aby przedstawić rządowe propozycje wsparcia dla firm dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii.

Podczas konferencji prasowej minister poinformowała, że rząd pokryje 80 proc. kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do budowy drugiego mostu przez Odrę w Krapkowicach, który pozwoli na wyprowadzenie tranzytu samochodów ciężarowych z centrum miasta. Całkowity koszt dokumentacji szacuje się na około 4,5 mln złotych.

"Budujemy za dużo murów, a za mało mostów. Postanowiliśmy to zmienić. Dlatego rząd pana Mateusza Morawieckiego przygotował program +mosty dla regionów+. (...) Są to duże koszty, od kilku do kilkunastu milionów złotych, dlatego też często jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów na to nie stać. Dlatego przygotowaliśmy odpowiednie wsparcie w wysokości 2,3 mld złotych na ten cel w ramach programu. Na tę chwilę w całej Polsce będzie realizowanych 20 przepraw mostowych. To bardzo ważne inwestycje, łączące ludzi i podnoszące konkurencyjność gmin i miejscowości, wpływające na rozwój gospodarczy. Kolejnym etapem będzie budowa infrastruktury mostowej, gdzie będzie istniała możliwość uzyskania 80 proc. dofinansowania" - powiedziała minister.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przypomniał, że o budowie drugiej przeprawy przez Odrę w Krapkowicach mówiono od wielu lat. W jego ocenie, po podpisaniu w czwartkowej umowy, w sierpniu rozpocznie prace firma projektowa, a za blisko trzy lata samorząd Krapkowic będzie poszukiwał środków na wykonanie inwestycji, której koszt szacuje na około sto milionów złotych.