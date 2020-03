Opolskie: Samorząd ogłasza nowe nabory dla firm

Samorząd województwa opolskiego ogłasza dwa nabory dla firm, które chcą uzyskać dotacje na wprowadzenie nowych usług na obszarach przygranicznych oraz budowę i doposażenie domów opieki w subregionie brzeskim.

Jak informuje Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, samorząd województwa ogłasza dwa nowe nabory dla przedsiębiorców starających się o dotacje.

Pierwszy nabór jest adresowany do firm zainteresowanych budową i doposażeniem domów opieki w subregionie brzeskim. Jak wyjaśnia OCRG w swoim komunikacie, we wcześniejszych naborach w tym subregionie, nie pojawiła się żadna propozycja dotycząca powstania nowych domów opieki społecznej. Na ten cel samorząd przeznaczył 8 mln zł. Minimalna kwota, o jaką może starać się w nim jedna firma, to 500 tys. zł; a maksymalna - 7,5 mln zł. Zakładany termin rozstrzygnięcia to lipiec 2020 r.

Drugi nabór na nowe usługi i produkty na obszarach przygranicznych - skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. Dofinansowanie w tym naborze może wynosić od 100 tys. zł do 1 mln zł. Ogólna pula dostępnych w nim pieniędzy to 6,5 mln zł.

"Dotacje można wykorzystać na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, które pozwolą wprowadzać na rynek nowe lub ulepszone produkty czy usługi. Wsparcie można też przeznaczyć na inwestycje w rozwój firm zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty" - informuje zastępca dyrektora OCRG Małgorzata Adamska.

W przypadku obydwu naborów wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 11 do 18 maja. Trzeba je będzie przesłać w wersji elektronicznej, wypełniając formularz na stronie Panelu Wnioskodawcy (dostępnego poprzez stronę rpo.opolskie.pl) oraz w wersji papierowej.