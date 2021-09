Opolskie: Tauron wymieni 700 lamp w gminie Murów

Tauron Nowe Technologie wymieni w podopolskiej gminie Murów blisko 700 lamp ulicznych. Jak poinformowała spółka, dzięki inwestycji gmina zmniejszy zapotrzebowanie energii do oświetlenia ulicznego o 70 procent.

Umowa podpisana przez gminę Murów i TAURON Nowe Technologie zakłada wymianę 634 starych sodowych opraw oświetleniowych na ledowe. Według wyliczeń Tauronu, przyniesie to miejscowemu samorządowi realne oszczędności w rachunkach za zużycie energii elektrycznej.

"Szacuje się, że ta niespełna sześciotysięczna gmina zmniejszy zapotrzebowanie na energię z tytułu oświetlenia ulicznego aż o 70 proc. W ujęciu rocznym daje to spadek z 255 tys. kWh do 76 tys. kWh. Inwestycja przyniesie także wymierną korzyść środowiskową - ograniczając emisję dwutlenku węgla o ok. 150 ton. To szczególnie istotne, ponieważ aż 75 proc. powierzchni tej gminy zajmują lasy, a od 1999 roku cały jej obszar należy do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" - poinformowała spółka.

Jak zaznacza dostawca energii, oprócz mniejszego niż w przypadku lamp sodowych zapotrzebowania na energię elektryczną, lampy w technologii LED są też wyraźnie trwalsze od swoich tradycyjnych odpowiedników. Dodatkowo oświetlenie montowane w miejscowościach gminy Murów ma działać w technologii SMART - system będzie dostosowywać natężenie światła do konkretnych warunków atmosferycznych. W godzinach nocnych, kiedy ruch na ulicach będzie zdecydowanie mniejszy (miedzy 23.00 a 5.00), sterownik znacząco zredukuje moc lamp. Nie bez znaczenia pozostają też kwestie bezpieczeństwa i dbałości o środowisko - w przypadku uszkodzenia oprawy LEDowej nie ma ryzyka emisji niebezpiecznych substancji chemicznych do atmosfery. Nowe lampy na terenie gminy Murów będą charakteryzowały się mocą od 18,5 do 75,5 W.

TAURON Nowe Technologie ma podpisane umowy oświetleniowe z ponad 600 gminami na obsługiwanym przez siebie obszarze. Spółka obsługuje na tym terenie niemal 800 tysięcy punktów świetlnych.

