Opolskie: W ramach siódmej tarczy opolski ZUS przyznał pomoc o wartości 4,6 mln zł

W ramach siódmej Tarczy Antykryzysowej, w ramach której przedsiębiorcy od 1 lutego mogą ubiegać się o świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek, opolski ZUS przyznał już pomoc w wysokości 4,6 mln zł - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik regionalny ZUS w Opolu, przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego chętnie korzystają z możliwości, jakie daje im siódma Tarcza Antykryzysowa. Do tej pory opolski ZUS przyznał w jej ramach pomoc w wysokości 4,6 mln złotych. W skali całego kraju przedsiębiorcy otrzymali 245 mln złotych.

"Od 1 lutego przedsiębiorcy z branż określonych w Tarczy Antykryzysowej 7.0, mogą korzystać z ponownego świadczenia postojowego i zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Decyzję o zwolnieniu z opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń bieżącego roku z tarczy antykryzysowej 7.0, do tej pory otrzymało 2077 przedsiębiorców z Opolszczyzny. Kwota umorzonych należności w regionie to 3 miliony 378 tysięcy złotych. W całej Polsce taką pomoc otrzymało na razie prawie 108 tysięcy przedsiębiorców, a kwota zwolnień ze składek przekroczyła 177 milionów złotych" - wylicza Szczurek.

Od początku lutego świadczenie postojowe na podstawie najnowszej tarczy otrzymało w regionie 610 osób, a łączna kwota wypłat to 1 milion 261 tysięcy złotych. Oddziały ZUS w całej Polsce rozpatrzyły pozytywnie wnioski 33 tysięcy przedsiębiorców, a wypłaciły postojowe w wysokości niemal 68 milionów złotych.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ-B7) powinien trafić do ZUS do 31 marca 2021 r. Natomiast wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Świadczenie postojowe jest wypłacane w wysokości 2080 zł lub 1300 zł netto, na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę we wniosku.

ZUS przypomina, że wnioski o wsparcie przewidziane w Tarczy Antykryzysowej można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.