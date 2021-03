Opolskie: W regionie wykorzystano co trzeci bon turystyczny

W województwie opolskim wykorzystano do tej pory co trzeci z blisko stu tysięcy bonów turystycznych - poinformował rzecznik opolskiego ZUS Sebastian Szczurek. Bony turystyczne będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku.

Według danych opolskiego ZUS, w regionie wydano 95,5 tys. bonów turystycznych. Do tej pory co trzeci został aktywowany przez rodziców uprawnionych dzieci.

Od sierpnia ubiegłego roku, w ramach programu Polski Bon Turystyczny, w całym kraju aktywowało go 1 mln 300 tys. rodziców z ponad 4 mln 200 tys. uprawnionych. Od tego czasu za usługi w hotelach i w branży turystycznej rodzice zapłacili bonami na kwotę 280 mln zł.

"Województwo opolskie od początku przodowało w sięganiu po polski bon turystyczny, chociaż do tej pory aż 62,5 tysiąca bonów nie zostało nawet aktywowanych. Na razie niespełna jedna trzecia rodziców rozliczała się za usługi turystyczne bezgotówkowo, a wartość takich transakcji wyniosła prawie 6,4 milionów złotych. W przypadku 3600 bonów turystycznych na Opolszczyźnie limit płatności został wyczerpany, to znaczy, że rodzice w pełni je wykorzystali" - powiedział Sebastian Szczurek.

Rzecznik przypomniał, że ideą Polskiego Bonu Turystycznego jest wsparcie rodzin i branży turystycznej w Polsce w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią.

"Korzystanie z bonu jest proste. Wystarczy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS trzeba wybrać zakładkę - Ogólny, a następnie - Polski Bon Turystyczny. Żeby płacić bonem, trzeba go aktywować. Można to zrobić w dowolnej chwili. Na przykład tuż przed planowanym wyjazdem" - wyjaśnił Szczurek.

Polski Bon Turystyczny to elektroniczny dokument, którym można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Realizowany jest od 1 sierpnia 2020 roku. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie wynosi 1000 zł.

