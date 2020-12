Opolskie: Wojewoda wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Praszki

W piątek wojewoda opolski podpisał decyzję ZRID pozwalającą na budowę obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Jak informuje opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wartość inwestycji to 171,5 mln złotych.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Praszki pozwala na rozpoczęcie prac przy budowie trasy o długości 12,8 km.

"Obwodnica rozpocznie się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45, omijając to miasto od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś" - informuje GDDKiA w Opolu.

W ramach projektu przewidziano powstanie czterech rond i dziesięciu obiektów inżynieryjnych, w tym mosty nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad obwodnicą i pięć zlokalizowanych wzdłuż nowej trasy.

Obwodnica Praszki, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, spinając ponadregionalne drogi łączące województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.