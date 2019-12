Opolskie: Zakończono modernizację szlaku kolejowego Raszowa-Gogolin

Zakończono modernizację odcinka trasy kolejowej z Raszowej do Gogolina - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w Zdzieszowicach. Jest to część projektu przebudowy szlaku z Kędzierzyna-Koźla do Opola, którego całkowita wartość wynosi 412 mln złotych.

Pracę przy przebudowie linii kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola rozpoczęto we wrześniu 2018 roku. Zakończenie prac jest zaplanowane na koniec 2021 roku. Koszt projektu to 412 mln złotych, przy czym część środków to dofinansowanie z instrumentu Connecting Europe Facility- "Łącząc Europę".

"Na 14-kilometrowym odcinku z Raszowej do Gogolina jeździmy już po nowych torach w obydwie strony. Od początku rozpoczęcia prac do końca tego roku wydatki na realizację projektu dojdą do kwoty blisko 200 mln złotych. Prace odbywają się bez opóźnień. Można więc powiedzieć, że mamy za sobą połowę całej inwestycji" - powiedział Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Projekt zakłada wymianę 80 km torów i 80 rozjazdów. Jak poinformowali przedstawiciele PKP PLK, do tej pory przebudowano 50 km torów, wymieniono 45 rozjazdów oraz wybudowano nowe perony na pięciu stacjach i przystankach. Wymieniono 50 km trakcji elektrycznej. Po zakończeniu inwestycji, czas przejazdu zmodernizowanej trasy powinien skrócić się o połowę - z 50 do 25 minut.

Wszystkie perony po zakończeniu robót będą dostępne dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się. Na trzech stacjach - w Zdzieszowicach, Gogolinie i Opolu Groszowicach oraz na przystanku Opole Grotowice zamontowane będą windy.

Odcinek Opole - Kędzierzyn-Koźle jest częścią szlaku łączącego przemysłową część Górnego Śląska z Dolnym Śląskiem. Trasą w ciągu doby przejeżdża nawet 90 pociągów. Przebudowa odcinka zwiększy jego przepustowości. Zmodernizowane tory, nowe rozjazdy i sieć trakcyjna oraz zamontowane nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią prowadzenie pociągów z prędkością do 160 km/godz. oraz poprawią bezpieczeństwo ruchu.