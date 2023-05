Oponeo z mniejszą sprzedażą. Spółka notuje stratę

Spółka Oponeo opublikowała swoje wyniki za I kwartał 2023 r. Pierwsze trzy miesiące roku przyniosły jej stratę większą o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

Na koniec marca 2023 r. spółka odnotowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 3,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,8 mln zł. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa miała 5,8 mln zł straty EBIT i 292,2 mln zł przychodów. W analogicznym okresie poprzedniego roku strata operacyjna wyniosła 3,7 mln zł, a przychody 275,9 mln zł.

W I kw. 2023 r. grupa sprzedała w sumie 643,9 tys. sztuk opon, co jest spadkiem o 4,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Spadła także sprzedaż felg, o 27,9 proc. w odniesieniu do I kw. 2022 r.

Jak napisano w raporcie, niższa sprzedaż opon w I kw. tego roku to wynik mniejszej o ponad 17 proc. sprzedaży opon zimowych, a także zmniejszenie sprzedaży opon letnich o 5,2 proc. w I kwartale 2023 r., co jest następstwem opóźnienia sezonu i wzrostem sprzedaży opon całorocznych (o 4,9 proc.).

