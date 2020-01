Opozycja bez ogródek: budżet 2020 to budżet dla bogaczy

Budżet ten odzwierciedla priorytetowe działania rządu, które mają zapewnić stabilność finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji aktywnej polityki prorodzinnej i społecznej - mówił w Sejmie minister finansów Tadeusz Kościński. - Budżet 2020 r. to budżet dla bogaczy - powiedziała z kolei posłanka KO Izabela Leszczyna. W jej ocenie w projekcie budżetu brakuje środków na ważne usługi publiczne.

Dla bogatych

Szef resortu finansów poinformował, że projekt tegorocznego budżetu został oparty na wskaźnikach ekonomicznych niezmienionych w stosunku do projektu wrześniowego, w tym dotyczących wzrostu PKB i inflacji."Z punktu widzenia finansów publicznych i budżetu państwa w bieżącym roku kluczowa jest dynamika nominalnego PKB, która pomimo potencjalnie niższego tempa wzrostu realnego PKB oraz wyższej niż założona inflacji, nie powinna być niższa niż przyjęta w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Przyjęliśmy stosunkowo konserwatywne założenia odnośnie kształtowania się nominalnego tempa wzrostu przeciętnej płacy w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw" - powiedział.Dodał, że bieżące prognozy wskazują, iż nominalny wzrost płac może być wyższy "i to w stopniu, który powinien zapewnić co najmniej osiągnięcie przyjętego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 realnego wzrostu wynagrodzeń, nawet w przypadku ukształtowania się inflacji powyżej przyjętych 2,5 proc.".Według ministra dodatkowym wsparciem dla wzrostu dynamiki realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych powinna być wypłata m.in. 13. emerytury w ramach programu Emerytura Plus oraz rozszerzenie programu Rodzina 500 Plus. "W tym kontekście konsumpcja gospodarstw w roku bieżącym powinna być głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego" - powiedział.Odnosząc się do planowanych w tym roku dochodów państwa, minister zauważył, że przewiduje się, iż będą one najwyższe w historii - zarówno dochody ogółem jak i dochody podatkowe. "Pozwoliło to na skonstruowanie budżetu, w którym całość wydatków jest sfinansowana z jego dochodów, bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań z tego tytułu" - powiedział.Przypomniał, że projekt ustawy budżetowej na rok 2020 przewiduje dochody i wydatki państwa na poziomie 435,3 mld zł, dzięki czemu na koniec roku 2020 nie będzie deficytu. "Jednocześnie deficyt finansów publicznych - liczony według metodyki unijnej - prognozowany jest na poziomie 1,2 proc. PKB, to jest istotnie poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, który wynosi 3,0 proc. PKB" - dodał.Przypomniał, że projekt budżetu zakłada także, iż państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie w roku 2020 o 46,1 mld zł, do 1 bln 39 mld 800 mln zł.Minister zapewnił posłów, że projekt jest racjonalny, oszczędny; świadczy o dyscyplinie fiskalnej, ale jednocześnie nie jest pozbawiony wrażliwości społecznej. Jak podkreślał Kościński, projekt gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych, a jednocześnie wspiera potencjał gospodarki i tych, którzy potrzebują pomocy."Zrównoważenie budżetu państwa, który stanowi rdzeń finansów publicznych, przy jednocześnie niskim deficycie całego sektora finansów publicznych, świadczy o dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi długu publicznego" - przekonywał minister, apelując jednocześnie do posłów o poparcie projektu.Kościński przedstawił także projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest ściśle powiązana z budżetem. Prezentując go poinformował, że umożliwia ona "realizację określonych zadań ze środków państwowych funduszy celowych"."Ponadto, przewiduje się zachowanie ciągłości systemu wspierania wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy środkami funduszu pracy" - mówił. Dodał, że "projekt przewiduje także szereg działań, które pozwolą na skuteczniejszą realizację zadań w roku bieżącym takich podmiotów jak Państwowe Gospodarstwo Wodne +Wody Polskie+ czy Krajowy Zasób Nieruchomości".Zaznaczył, że w projekcie zakłada się także zmiany, które polegają na przesunięciu w roku 2020 stawki z podatku akcyzowego na opłatę paliwową."Tym samym, dzięki proponowanym zmianom, nastąpi zwiększenie wpływów z opłaty paliwowej i zwiększenie środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz Krajowego Funduszu Kolejowego, co pozwoli na zrealizowanie większej liczby inwestycji" - powiedział. W opinii Kościńskiego zmiana ta nie wpłynie na wzrost cen paliw.Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB."To wyjątkowo nieuczciwe wystąpienie (byłego szefa resortu środowiska - red.) ministra Kowalczyka" - oceniła poseł KO Izabela Leszczyna, w odniesieniu do wystąpienia posła PiS Henryka Kowalczyka.Wcześniej szef sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk powiedział, że budżet na 2020 rok zawiera bardzo ambitną politykę wydatkową. Jak mówił, budżet ten można określić jako "wyjątkowy" i "rewelacyjny" - Zaznaczył, że jest to budżet zrównoważony, "czego nie było od kilkudziesięciu lat".

Posłanka KO, w przeszłości wiceminister finansów w swym wystąpieniu powiedziała, że "każdy kto ma pojęcie o finansach, gospodarce i ekonomii słuchając posła Kowalczyka powinien się czerwienić".

"Budżet naszego państwa na rok 2020 jest tak samo zrównoważony, jak sędziowie pod rządami ustawy restrykcyjnej i represyjnej są niezawiśli" - skomentowała.

Dodała, że w projekcie ustawy budżetowej "podeptaliśmy wszelkie reguły, normy i zasady obowiązujące w finansach publicznych".

Leszczyna powiedziała, że ekonomiści analizując finanse danego państwa nie patrzą na budżet, patrzą na sektor finansów publicznych.

"Nie ma w nim środków na ważne usługi publiczne, które zapewniają elementarne usługi obywatelom" - stwierdziła posłanka. Dodała, ze "prawdziwy, strukturalny, oczyszczony ze wszystkich sztuczek deficyt" to 52 mld zł.

"To jest prawdziwy deficyt państwa polskiego. Państwo to nie tylko budżet" - stwierdziła Leszczyna. Dodała, że 28,5 mld zł to kwota wydatków "wypchniętych" poza budżet.

Leszczyna wspomniała, że 17,5 mld z opłaty przekształceniowej pozwala uniknąć wyższej wpłaty do FUS-u, a kwota jednorazowych dochodów to w sumie 24 mld zł.

"Jak dodamy te dwie kwoty: 28,5 mld - wydanych poza budżetem, ale koniecznych - oraz 24 mld jednorazowych: to stanowi 2,2 proc. PKB i z tego będzie was rozliczała Komisja Europejska".

Posłanka stwierdziła, że Polsce grozi postępowanie w ramach przekroczenia reguły nadmiernego deficytu.

"Główny grzech tego budżetu to wzrost deficytu sektora finansów publicznych o 21 mld zł między wrześniem a grudniem" - powiedziała Leszczyna.

Kolejny grzech - zdaniem posłanki - to brak zaktualizowanych parametrów makroekonomicznych, chociaż "zrobił to cały świat". Leszczyna powiedziała, że założenia makroekonomiczne są takie same, jak w kwietniu 2019 r.

Dodała, że już w grudniu (ub. roku - red.) obniżono wykonanie VAT-u w 2019 r. o 3,5 mld zł. "To oznacza, że luka VAT się powiększyła w 2019 r." - stwierdziła Leszczyna. Dodała, że mimo tego rząd zaplanował, że dynamika VAT będzie wyższa w 2020 r. Posłanka dodała, że ponownie 13 emerytura będzie wypłacana z funduszu solidarnościowego, będącego poza stabilizującą regułą wydatkową.

Leszczyna wymieniła też "kilka cudów nad Wisłą": 7,2 mld zł "w prezencie" od NBP, wzrost dochodów w pozycji "schematy transgraniczne" o 0,5 mld zł między wrześniem a grudniem, czy 3 mld zł z akcyzy na cukier.

Posłanka zauważyła, że "na oświatę i na zdrowie wydajecie mniej niż wydawaliśmy"

Braki i niespełnione obietnice

Nie było rządu, który rozwiązałby wszystkie problemy

"Budżet 2020 r. to budżet dla bogaczy" - podsumowała Leszczyna. "Trzeba mieć pieniądze, żeby prywatnie (korzystać z usług - red.) lekarza, na edukację dzieci, a zakupy coraz droższe". Dodała, że "ubóstwo w czasach rządów PiSu rośnie".W projekcie budżetu 2020 widzę braki i niespełnione obietnice; wstyd mieć zrównoważony budżet, gdy tyle problemów pozostaje nierozwiązanych, dlatego Lewica go nie poprze - mówił w imieniu swojego klubu Włodzimierz Czarzasty w środę podczas sejmowej debaty budżetowej."Gdy patrzę na ten budżet, widzę głównie braki i niedotrzymane obietnice" - mówił Czarzasty, podkreślając, że projekt nie stanowi odpowiedzi na podstawowe problemy społeczeństwa, mimo składanych obietnic.Jak mówił, w "państwie zrównoważonego budżetu nie ma gdzie mieszkać", rosną ceny kupna i najmu mieszkań, a mimo deklaracji budowy 200 tys. nowych mieszkań powstało ich 900. Podkreślił, że w ponad milionie mieszkań w Polsce nie ma bieżącej wody lub łazienki. Zaznaczył, że kolejną bolączką jest brak miejsc w żłobkach. "Zrobimy coś w sprawie żłobków, czy będziemy nasze dzieci odprowadzać do zrównoważonego budżetu" - pytał.Wskazał także na problemy systemu opieki zdrowotnej: zamykane i zadłużone szpitale czy rosnące kolejki do lekarzy specjalistów. "Do kardiologa dziecięcego trzeba czekać rok" - powiedział. "Wasz zrównoważony budżet to zapaść w opiece zdrowotnej, a przede wszystkim cierpienie i przedwczesna śmierć ludzi" - ocenił.Czytaj też: Takiego budżetu Polska jeszcze nie miała. Startuje batalia w Sejmie Dodał, że kolejnym polskim problemem są niedostatki transportu publicznego, który rząd obiecywał poprawić. "14 milionów ludzi jest wykluczonych i nie może dojechać do większego miasta. Marnujemy ich potencjał, a oni marnują czas, spędzając godziny na kolejnych przesiadkach" - wyliczał.Zarzucił, iż na ochronę środowiska i transformację energetyczną przeznaczono "drobne". "Kupujecie sterty węgla od Putina, a te pieniądze idą na rakiety wymierzone w Polskę i antypolską propagandę Rosji" - powiedział.Jego zdaniem rząd przerzuca koszty i odpowiedzialność na samorządy, pozbawiając je jednocześnie dochodów. "Samorządy to są w innym kraju" - pytał. "Żeby zasypać jedne dziury, wykopujecie je gdzie indziej. To są księgowe sztuczki" - powiedział."Abdykowaliście z misji rozwiązywania prawdziwych problemów społecznych" - ocenił, wskazując, że w Polsce rośnie liczba ludzi życzących w skrajnym ubóstwie, w tym także dzieci, i to pomimo wprowadzenia programu 500 Plus.Podkreślił, że Lewica ma program budowy nowoczesnego państwa dobrobytu, a w nim m.in. podniesienie finansowania opieki zdrowotnej do 7,2 proc. PKB do 2024 r., odpowiedzialny, koordynowany przez państwo projekt budowy mieszkań, podwyżki dla budżetówki, tak by jej pracownicy zarabiali nie mniej niż 3,5 tys. zł miesięcznie, rozbudowę kolei i siatki połączeń autobusowych w każdej gminie, zagwarantowanie emerytury minimalnej na poziomie 1,6 zł. "To jest nasz lewicowy, zrównoważony budżet ludzkich potrzeb i pragnień" - podkreślał.Jego zdaniem środki na realizację tych postulatów można zyskać, m.in. poprzez "likwidację finansowania Kościoła przez państwo", "sprawiedliwe opodatkowanie kościoła", likwidację Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiej Fundacji Narodowej, reformę systemu podatkowego, gdyż obecny jest "skrajnie nieuczciwy". "Dlaczego ubożsi mają płacić wyższe podatki niż najbogatsi? Podnieście kwotę wolną, wprowadźcie rozsądną progresję podatkową, wprowadźcie wreszcie podatek dla największych międzynarodowych korporacji - podatek cyfrowy. Nie tchórzcie przed Amerykanami. Nie może być tak, że mały polski przedsiębiorca uczciwie dokłada się do budżetu, a wielka amerykańska korporacja nie płaci w Polsce nawet złotówki" - podkreślał. Zwrócił także uwagę na potrzebę wprowadzenia podatku cukrowego."Pozwólcie sobie na 1 procent deficytu. (...) Komisja Europejska na to pozwala. To nie wstyd mieć deficyt, wstyd mieć zrównoważony budżet, gdy wiele palących problemów jest nierozwiązanych" - mówił, deklarując, że z tego względu klub Lewicy nie poprze projektu budżetu na 2020 r.Zrównoważony budżet nie oznacza dobrego budżetu, takiego, który realizuje wszystkie potrzeby Polaków - oświadczył w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie debaty budżetowej w Sejmie. Zapowiedział jednocześnie złożenie do projektu poprawek.Występując w imieniu klubu Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15 Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rząd PiS ze zrównoważonego budżetu "zrobił bożka". Czy słowem "zrównoważony" da się zagwarantować systemowy wzrost emerytur czy otwieranie nowych oddziałów szpitalnych - pytał prezes PSL.Wytknął jednocześnie, że w latach rządów PiS zamknięto 300 oddziałów szpitalnych. "W 26 specjalnościach kolejki do lekarzy się wydłużyły, a w czterech się skróciły i w 13 pozostały bez zmian" - mówił.Wskazał też, że w 2019 r. samorządy musiały dołożyć do systemu edukacji 10 mld zł. "Edukacja jest zadaniem zleconym samorządom przez rząd w imieniu państwa polskiego i powinniście im zapewnić finansowanie" - stwierdził. Jak dodał, rząd powinien w 100 proc. płacić wynagrodzenia nauczycieli, a wtedy "samorządy sobie poradzą". Według Kosiniaka-Kamysza, PiS chce "zaorać samorządy". "Macie ideę państwa scentralizowanego, zarządzanego z jednej ulicy w Warszawie, przez jedną osobę".Nie było rządu, który rozwiązałby wszystkie problemy - mówił prezes PSL, dodając, że nie było też takiego, który przy pomocy "ordynarnej propagandy chełpiłby się swoim bożkiem - zrównoważonym budżetem"."Czy tym słowem - zrównoważony budżet - zagwarantujecie, że będą uruchamiane nowe oddziały, że emerytury w drastyczny sposób wzrosną systemowo, a nie jednorazowo-wyborczo" - pytał Kosiniak-Kamysz.Jak dodał, chce się upomnieć o polskich przedsiębiorców. "Wy ich kosztem realizujecie swoje obietnice. To oni płacą za podniesienie wynagrodzenia minimalnego" - mówił. Oceniał, że to dobrze, iż ono wzrasta, ale "uczciwy rząd, który kocha polskich przedsiębiorców i chce ich wspierać" podniósłby raczej kwotę wolną od podatku.Prezes PSL wskazywał również, że budżet na rolnictwo za rządów PiS jest zmniejszany, a inwestycje najniższe od lat. Jak dodał, w 2019 r. pobito kolejny rekord objętości nowych aktów prawnych, co służy "tylko umacnianiu władzy, a nie obywatelom".Pytał również, czy rząd zarezerwował 8 mld zł, które będzie musiał zapłacić w razie nieosiągnięcia celu udziału energii z OZE na 2020 r."Nie wolno pominąć głosu opozycji przy rozmowie o bezpieczeństwie, a budżet to także bezpieczeństwo, np. finansowe" - mówił Kosiniak-Kamysz. "Dialog opozycji z rządem jest waszym obowiązkiem. I jest możliwy, bo my jesteśmy na niego otwarci" - dodał.