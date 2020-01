Opozycja nie zostawia suchej nitki na propozycji PiS: Budżet 2020 to budżet dla bogaczy

"Budżet 2020 r. to budżet dla bogaczy" - powiedziała w Sejmie posłanka KO Izabela Leszczyna. W jej ocenie w projekcie budżetu brak jest środków na ważne usługi publiczne.

Posłanka stwierdziła, że Polsce grozi postępowanie w ramach przekroczenia reguły nadmiernego deficytu.

Leszczyna powiedziała, że ekonomiści analizując finanse danego państwa nie patrzą na budżet, patrzą na sektor finansów publicznych.

"To wyjątkowo nieuczciwe wystąpienie (byłego szefa resortu środowiska - red.) ministra Kowalczyka" - oceniła poseł KO Izabela Leszczyna, w odniesieniu do wystąpienia posła PiS Henryka Kowalczyka.



Wcześniej szef sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk powiedział, że budżet na 2020 rok zawiera bardzo ambitną politykę wydatkową. Jak mówił, budżet ten można określić jako "wyjątkowy" i "rewelacyjny" - Zaznaczył, że jest to budżet zrównoważony, "czego nie było od kilkudziesięciu lat".

Posłanka KO, w przeszłości wiceminister finansów w swym wystąpieniu powiedziała, że "każdy kto ma pojęcie o finansach, gospodarce i ekonomii słuchając posła Kowalczyka powinien się czerwienić".

"Budżet naszego państwa na rok 2020 jest tak samo zrównoważony, jak sędziowie pod rządami ustawy restrykcyjnej i represyjnej są niezawiśli" - skomentowała.

Dodała, że w projekcie ustawy budżetowej "podeptaliśmy wszelkie reguły, normy i zasady obowiązujące w finansach publicznych".

Leszczyna powiedziała, że ekonomiści analizując finanse danego państwa nie patrzą na budżet, patrzą na sektor finansów publicznych.

"Nie ma w nim środków na ważne usługi publiczne, które zapewniają elementarne usługi obywatelom" - stwierdziła posłanka. Dodała, ze "prawdziwy, strukturalny, oczyszczony ze wszystkich sztuczek deficyt" to 52 mld zł.

"To jest prawdziwy deficyt państwa polskiego. Państwo to nie tylko budżet" - stwierdziła Leszczyna. Dodała, że 28,5 mld zł to kwota wydatków "wypchniętych" poza budżet.

Leszczyna wspomniała, że 17,5 mld z opłaty przekształceniowej pozwala uniknąć wyższej wpłaty do FUS-u, a kwota jednorazowych dochodów to w sumie 24 mld zł.

"Jak dodamy te dwie kwoty: 28,5 mld - wydanych poza budżetem, ale koniecznych - oraz 24 mld jednorazowych: to stanowi 2,2 proc. PKB i z tego będzie was rozliczała Komisja Europejska".

Posłanka stwierdziła, że Polsce grozi postępowanie w ramach przekroczenia reguły nadmiernego deficytu.



Czytaj też: Minister rozwoju: Eksport i inwestycje wesprą wykonanie budżetu

"Główny grzech tego budżetu to wzrost deficytu sektora finansów publicznych o 21 mld zł między wrześniem a grudniem" - powiedziała Leszczyna.

Kolejny grzech - zdaniem posłanki - to brak zaktualizowanych parametrów makroekonomicznych, chociaż "zrobił to cały świat". Leszczyna powiedziała, że założenia makroekonomiczne są takie same, jak w kwietniu 2019 r.

Dodała, że już w grudniu ( ub. roku - PAP) obniżono wykonanie VAT-u w 2019 r. o 3,5 mld zł. "To oznacza, że luka VAT się powiększyła w 2019 r." - stwierdziła Leszczyna. Dodała, że mimo tego rząd zaplanował, że dynamika VAT będzie wyższa w 2020 r. Posłanka dodała, że ponownie 13 emerytura będzie wypłacana z funduszu solidarnościowego, będącego poza stabilizującą regułą wydatkową.

Leszczyna wymieniła też "kilka cudów nad Wisłą": 7,2 mld zł "w prezencie" od NBP, wzrost dochodów w pozycji "schematy transgraniczne" o 0,5 mld zł między wrześniem a grudniem, czy 3 mld zł z akcyzy na cukier.

Posłanka zauważyła, że "na oświatę i na zdrowie wydajecie mniej niż wydawaliśmy"

Braki i niespełnione obietnice