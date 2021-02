Opozycja o wystąpieniu premiera: kłamstwa, popis haseł retorycznych i polemika z mediami

Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego ws VAT to kłamstwa, popis haseł retorycznych, polemika z mediami - ocenili posłowie opozycji. Pan dokonał rzeczy niemal niemożliwej, skłamał pan więcej razy niż jest dziur w pana oświadczeniu majątkowym - zwrócił się lider PO Borys Budka do szefa rządu.

Premier wystąpił w środę w Sejmie, mówiąc m.in. o ściągalności VAT. Twierdził m.in., że "część mediów i opozycji posłużyło się ostatnio opozycyjnym kłamstwem vatowskim", by pokazać, że to w czasach Platformy Obywatelskiej cokolwiek dobrego się tutaj działo".

Powiedział, że w ostatnim roku rządzenia PO wpływy z VAT wyniosły 123 mld zł, podczas gdy w roku 2020 wzrosły one do 184 mld zł.



Bezpośrednio po przemówieniu premiera z serią wniosków formalnych zgłosiło się kilku posłów opozycji, odnosili się zarazem do tego, co usłyszeli od szefa rządu.



Morawiecki stwierdził, że "VAT w ciągu 5 lat urósł o około 47, blisko 48 proc., i to z rokiem licząc 2020, rokiem kryzysu stulecia, ale to podatek CIT urósł powyżej 54 proc., podatek PIT powyżej 46 proc., więc jest jakaś prawidłowość". Dodał, że to Zjednoczona Prawica, która "stara się zastosować najlepsze, najbardziej właściwe instrumenty do polityki fiskalnej, odnosi taki sukces".

Borys Budka wnioskował o zwołanie posiedzenia Konwentu Seniorów ws. dopisania do porządku obrad Sejmu punktu "debata nad rzeczywistym stanem finansów państwa".

- Jest pan mistrzem kłamstwa, premierem, który dwukrotnie prawomocnie musiała przepraszać za swoje kłamstwa, ale pan dziś dokonał rzeczy niemal niemożliwej: skłamał pan więcej razy niż jest dziur w pana oświadczeniu majątkowym. Konkretne przykłady: nie poparliście rozwiązań, które uszczelniały polski system podatkowy, nie popraliście jednolitego pliku kontrolnego, nie poparliście żadnych dobrych zmian. Chroniliście SKOKI, chroniliście swoich kolesi i dlatego z budżetu państwa ponad 4,5 mld zł trzeba było im wypłacić - powiedział Budka, zwracając się do premiera i posłów PiS.

- Dzisiaj pan próbuje przykryć swoją nieudolność, pan próbuje przykryć to, że nie potraficie sformułować planu odbudowy, że 250 mld zł, potrzebnych polskiej gospodarce, służbie zdrowia, może przepłynąć wam przez ręce - dodał Budka.

W tym momencie prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wyłączył Budce mikrofon, bo - jak powiedział - minął jego czas na zadanie pytania; poseł PO jeszcze przez chwilę mówi dalej. "Co to jest?" - pytał Budka. "Jedna minuta, proszę opuścić mównicę" - odparł wicemarszałek. W tym samym czasie próbowali interweniować w sprawie przerwanego wystąpienia posłowie KO Sławomir Nitras i Cezary Tomczyk. "Siadaj Nitras" - powiedział Terlecki. "A co on tu robi, była jedna minuta na to. Panie Budka, nie dziwię się, że opozycja narzeka, że nie ma lidera" - powiedział Terlecki.

Po Budce zabrał głos szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Mówił, że "premier chyba za dużo naoglądał się telewizji publicznej, bo tam te słupki, o których mówi i te jego kłamstwa pokazują".