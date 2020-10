Opozycja przeciw opodatkowaniu CIT-em spółek komandytowych

Opozycja jednym głosem skrytykowała w środę projekt resortu finansów, który przewiduje m.in. opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. W trakcie pierwszego czytania zgłoszono wnioski o odrzuceniu projektu.

Chodzi o przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jak mówił, przedstawiając projekt posłom, wiceminister finansów Jan Sarnowski, "proponowane zmiany korzystnie wpłyną na wywiązywanie się przedsiębiorców ze zobowiązań podatkowych, zmniejszą obciążenia podatkowe małych firm, wyeliminują wątpliwości, które pojawiają się w stosowaniu przepisów podatkowych".

Wskazywał, że projekt m.in. poszerzy zastosowanie preferencyjnej stawki CIT, przedłuży zwolnienie z tzw. podatku minimalnego, zmieni zasady stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: podniesie limit ryczałtu oraz zredukuje większość wyłączeń i obniży stawki ryczałtu.

Proponowana ustawa - jak relacjonował Sarnowski - zawiera także przepisy, które mają walczyć z unikaniem opodatkowania. Projekt przewiduje więc m.in. objęcie podatkiem CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Projekt poparł jedynie klub PiS. Jego przedstawicielka Ewa Szymańska podkreślała m.in., że propozycje MF są zgodne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi uszczelniania systemu podatkowego.

Zupełnie inne zdanie miała na ten temat opozycja. Występując w imieniu PO-KO Michał Jaros zarzucał rządowi, że traktuje podatników jak potencjalnych oszustów, zaskakuje rozwiązaniami mniej niż trzy miesiące przed ich wprowadzeniem i pogłębia kryzys zaufania do instytucji państwa.

Jaros podkreślał, że Polska spada w rankingach wolności gospodarczej, a proponowane zmiany krzywdzą "rdzennie polskie małe i średnie firmy". Złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Jego klubowy kolega Sławomir Nitras ocenił, że projekt jest "haniebny", a jego klub zrobi "wszystko, łącznie z obstrukcją parlamentarną w Senacie", by go zatrzymać.

Także Katarzyna Kretkowska z Lewicy nazwała projekt "nożem w plecy" dla przedsiębiorców ze strony premiera, "w sposób oburzający obrażający" uczciwych podatników. "Rząd wpadł na pomysł, by te nasze spółki komandytowe podwójnie opodatkować: zarówno PIT jak CIT" - zarzucała. "Ta zmiana wywoła głęboką asymetrię w opodatkowaniu polskich podatników" - mówiła.

Również Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz'15) ocenił, że "miejsce projektu jest w koszu", gdyż przewiduje podniesienie podatków w dobie pandemii. Przekonywał, że wprowadzenie tych przepisów spowoduje bankructwo wielu spółek komandytowych, został przedstawiony o wiele za późno, a przedsiębiorcy nie mają czasu na przygotowanie się do zmian, np. zmianę formy działalności. On także złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Krzysztof Bosak z Konfederacji zarzucił, że projekt jest "kaprysem rządu", który doprowadzi do zniszczenia dochodowych przedsiębiorstw. Wtórując Sławomirowi Nitrasowi nazwał projekt "haniebnym". Jego klubowy kolega Krystian Kamiński mówił, że rząd nie ma odwagi obłożyć podatkiem cyfrowym gigantów technologicznych takich jak Google czy Facebook i zamiast tego ściąga pieniądze od polskich przedsiębiorców.

Odpowiadając na zarzuty posłów, wiceminister finansów Jan Sarnowski przekonywał, że podobne przepisy wprowadziło wiele krajów Unii Europejskiej i mają one na celu wyrównanie sytuacji dużych i małych firm, gdyż to te większe i bogatsze podmioty korzystają z doradztwa podatkowego i "mogą angażować się w schematy optymalizacyjne". Poinformował, że wyniki kontroli wskazują, iż spółki komandytowe są coraz częściej wykorzystywane jako "wehikuły do wyprowadzania środków do rajów podatkowych".