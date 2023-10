Opozycja szuka sposobu na pozbycie się Jacka Kurskiego z Banku Światowego

Najpierw eurodeputowany, potem prezes TVP, dziś ma posadę w Banku Światowym. Na razie tylko prezes NBP może pozbawić Jacka Kurskiego tego stanowiska. Nowy rząd może jednak spróbować ograniczyć władzę szefa NBP i otworzyć drogę do odwołania Kurskiego.

Prezesem TVP był dwa razy – w sumie u sterów największej publicznej stacji spędził sześć lat. Jacek Kurski niemal od razu znalazł dobrze płatne stanowisko w Banku Światowym. Trafił tam dzięki decyzji prezesa NBP Adama Glapińskiego i dziś jest zastępcą dyrektora wykonawczego z pensją przekraczającą milion złotych rocznie.

Jak pisze Business Insider Polska, dla opozycji, która wkrótce może przejąć władzę w Polsce, Jacek Kurski to symbol PiS-owskiej propagandy i upartyjnienia telewizji publicznej. Dlatego dzisiaj jest bez wątpienia wysoko na liście osób, które nowa władza będzie chciała rozliczyć.

Prezes Narodowego Banku Polskiego odgrywa kluczową rolę

Prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentuje bowiem Polskę w dwóch międzynarodowych instytucjach finansowych, czyli Banku Światowym i Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Tyle że dziś to Adam Glapiński wskazuje, kto trafi do Banku Światowego i jak długo jego misja potrwa. Jak podaje portal Business Insider Polska, okazuje się, że w przepisach, które regulują, kto wysyła reprezentantów do międzynarodowych instytucji finansowych, jest furtka. Nowy rząd może okroić kompetencje Adama Glapińskiego i w konsekwencji doprowadzić do odwołania Kurskiego z Banku Światowego.

- Różne rozwiązania są już analizowane - Business Insider Polska przytacza opinie z kręgów opozycji.

Rozmówcy portalu wskazują, że operacja będzie wymagała delikatności, aby nie wywołać skandalu w Banku Światowym. Jak pisze portal, liczą jednak, że w Waszyngtonie dobrze zostanie odebrany fakt, że Jacek Kurski pożegna się ze stanowiskiem. Szczególnie że wielu ekspertów na czele z byłym prezesem NBP Markiem Belką wskazywało, że nie ma on odpowiednich kwalifikacji do takiej pracy i nie poradzi sobie nie tylko w zabieganiu o nasz interes, ale także w zakresie pomagania pozostałym członkom konstytuanty Banku Światowego.

Konflikt między rządem a Adamem Glapińskim jest bardzo możliwy

To będzie zapewne oznaczało konflikt między rządem a prezesem banku centralnego.

- Jesteśmy świadomi, że prezes Glapiński może utrudniać rządowi, szczególnie ministrowi finansów, życie - mówi portalowi anonimowy polityk PO.

Ale równocześnie warto pamiętać, że politycy PO zapowiadali, że spróbują postawić szefa NBP przed Trybunałem Stanu.