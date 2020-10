Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ogłoszone 2020-10-26 - LIBOR*

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF) sn_on -0,57886 0,08063 0,05150 -0,11050 -0,79900 w1 -0,57514 0,10250 0,04750 -0,10700 -0,82280 m1 -0,56600 0,15150 0,04313 -0,08283 -0,79740 m2 -0,53614 0,17925 0,04825 -0,06800 -0,76960 m3 -0,52771 0,22225 0,04638 -0,10083 -0,77360 m6 -0,50700 0,24625 0,07188 -0,06083 -0,73260 m12 -0,45714 0,33200 0,13150 0,04667 -0,61840

