Oprocentowanie styczniowych obligacji oszczędnościowych na poziomie z grudnia

Oprocentowanie styczniowych obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa zostało utrzymane na poziomie z grudnia 2020 r. - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Z początkiem nowego roku oferta obligacji oszczędnościowych pozostaje bez zmian i tradycyjnie jest preferencyjna w stosunku do instrumentów hurtowych, skierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Oprocentowanie obligacji kształtuje się na poziomie od 0,50 proc. do 1,70 proc. w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty. Beneficjentom programu Rodzina 500+ oferujemy oprocentowanie 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku życia obligacji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek.

Resort informuje, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00 proc.

W komunikacie podano, że oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.

Obligacje Skarbu Państwa można kupić w dowolnym momencie m.in. przez internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl, poprzez konto Inteligo, w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.