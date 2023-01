Opublikowano projekt rekomendacji zasad i sposobów stosowania wskaźnika WIRON

Kredyty hipoteczne udzielane klientom indywidualnym powinny bazować na WIRON 1M Stopa Składana, który daje możliwość informowania o wysokości oprocentowania przed rozpoczęciem okresu odsetkowego - sugeruje w projekcie Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) opublikowała we wtorek projekt rekomendacji w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego.

Jak podano w projekcie, NGR rekomenduje dla klientów indywidualnych m.in., aby dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym obowiązywało oprocentowanie bazujące na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana.

Jak wyjaśniono w projekcie rekomendacji, WIRON 1M Stopa Składana jest wskaźnikiem, który daje możliwość informowania o wysokości oprocentowania przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, dzięki czemu konsument ma zapewnioną z odpowiednim wyprzedzeniem informację o wysokości należnego oprocentowania i czas na zgromadzenie należnych środków.

"Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, konsultacje potrwają do 7 lutego 2023 r.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl