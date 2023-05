Będą pożyczki z KPO dla dużych firm na poprawę efektywności energetycznej

W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia określający warunki pomocy finansowej dla dużych firm m.in. na poprawę efektywności energetycznej w ramach KPO.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych ws. udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Poprawa efektywności energetycznej w dużych firmach wielkim wyzwaniem

Jak zauważono w uzasadnieniu projektu, poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie zastosowania OZE w dużych przedsiębiorstwach, ze względu na całościowy koszt, skalę inwestycji oraz wysoki potencjał redukcji gazów cieplarnianych, stanowi istotne wyzwanie dla gospodarki.

"W Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zadeklarowano osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej do 2030 r. na poziomie 23 proc. w odniesieniu do prognozy modelu systemu energetycznego Primes 2007, co przekłada się na oszczędność energii pierwotnej rzędu 27 Mtoe. Według prognoz w Polsce w 2030 r. ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej określonej w wartościach bezwzględnych wynosi 22,1 Mtoe, co w odniesieniu do prognozowanego w scenariuszu referencyjnym Primes 2007 na poziomie 118,6 Mtoe zużycia tej energii daje 18,6 proc. redukcji. Wynika z tego, że obowiązujący w kraju system wsparcia jest niewystarczający w zakresie wypełnienia wyznaczonego celu, stąd pojawiła się konieczność objęcia wsparciem w KPO inwestycji o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych" - wskazano.

Duże firmy bez wsparcia nie poradzą sobie z inwestycjami w oszczędności energii

Jak zaznaczono, niezbędne jest wsparcie dużych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji obniżających zapotrzebowanie na energię (cieplną i elektryczną), wymianę emisyjnych źródeł energii oraz obniżających emisyjność procesów przemysłowych.

Zgodnie z projektem wsparcie będzie udzielane w formie pomocy inwestycyjnej na wsparcie efektywności energetycznej, propagowanie energii z OZE lub na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt przewiduje, że wsparcie w formie pożyczek będzie udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pożyczki będą wyższe o 5 pp., jeśli inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego w gminach: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola. Pożyczki będą natomiast wyższe o 15 pp., jeśli inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Pomoc będzie udzielana do końca czerwca 2026 r.