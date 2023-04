Opublikowano rozporządzenie ws. dopłat do transportu zboża

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające m.in. program dopłat do transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich. Dopłaty do transportu wyniosą od 100 do 200 zł w zależności od tego, z którego województwa zboże będzie jechało.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opublikowane w piątek w Dzienniku Ustaw przepisy wprowadzają dwa mechanizmy pomocowe. Jeden dotyczy dofinansowania transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich, a drugi dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla rolników.

Zgodnie z rozporządzeniem ARiMR będzie mogła udzielać pomocy producentom zbóż lub rzepaku, a także podmiotom, które kupiły od rolników zboża lub rzepak w celu dalszej odsprzedaży i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Rozporządzenie przewiduje, że odpowiednie wnioski o pomoc finansową trzeba będzie składać do końca sierpnia 2023 roku. Po tym dniu postępowanie w sprawie przyznania pomocy nie będzie wszczynane.

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć m.in. kopie faktur za usługi transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich wraz z dokumentem potwierdzającym ich dostawę do portu. Trzeba będzie również wskazać koszt transportu i przekazać trasę przejazdu.

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i liczby ton zboża lub rzepaku przewiezionej do portów od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od odległości od portów. W przypadku województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego będzie to 200 zł. Dla województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - 150 zł, a dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - 100 zł.

Rozporządzenie pozwoli też ARiMR dopłacać do oprocentowania kredytów zaciągniętych przez producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie. Takie dopłaty będzie można stosować przez maksymalnie 36 miesięcy, a kwota kredytu dla rolnika nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł. Oprocentowanie należne bankowi będzie płacone przez kredytobiorcę - w wysokości 2 proc., a ARiMR - w pozostałej części.

W ocenie skutków regulacji oszacowano, że zaproponowane działania pomocowe będą kosztowały budżet państwa prawie 2 mld zł.

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl