W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę wspierającą rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego. Jej celem jest m.in. wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz zwiększenie liczby mieszkań na wynajem.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach oraz dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań od gminy w ramach programu "Mieszkanie na Start". Wprowadzono ponadto wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu).

Nowe przepisy przewidują też wakacje czynszowe w TBS oraz możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).

Podwyższone zostaną także granty dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.) i na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80 proc. kosztów nowych inwestycji). Ustawa pozwoli na odejście od refinansowania wsparcia, tj. wypłacania go już po zakończeniu budowy. Ma też ułatwić dostęp do gruntów pod zabudowę mieszkaniową.

Powstanie Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld zł, który wesprze w budowie mieszkań gminy, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19.

Wprowadzono też zmiany zmierzające do cyfryzacji procesu budowlanego. Inwestor będzie mógł złożyć część wniosków i dokonać zgłoszeń w procesie budowlanym w formie elektronicznej.

Poszerzono ponadto katalog wydatków uprawniających do otrzymania premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczki mieszkaniowej.

Większość zapisów ustawy wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.