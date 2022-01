OPZZ apeluje o nowelizację ustawy budżetowej i programy osłonowe pracowników

OPZZ oczekuje, że rząd zainicjuje proces nowelizacji ustawy budżetowej tak, aby nie była oparta na nierealnych wskaźnikach – powiedział we wtorek przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Związkowcy oczekują też programów osłonowych dla pracowników.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski na konferencji prasowej poinformował, że we wtorek OPZZ przyjął stanowisko, w którym oczekuje, że rząd zainicjuje proces nowelizacji ustawy budżetowej "tak, aby nie był oparty na nierealnych wskaźnikach, bo to podważa zaufanie do całego budżetu". "Inflacja powinna być wpisana do tego budżetu na realnym poziomie" - podkreślił.

"Oczekujemy też programów osłonowych dla pracowników i ich rodzin. Dzisiaj rząd te programy pospiesznie przygotowuje, ale nie są one z nami - jako centralą związkową - konsultowane" - powiedział.

Radzikowski dodał, że związkowcy chcą również analizy wpływu wzrostu stóp procentowych na sytuację gospodarstw domowych i analizy wpływu inflacji na poziom życia emerytów i rencistów.

