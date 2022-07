Orange Polska podwyższa całoroczną prognozę przychodów

Skonsolidowane przychody grupy Orange Polska wyniosły w pierwszej połowie br. 5986 mln zł i w porównaniu z I połową 2021 r. były wyższe o 114 mln zł, tj. o 1,9 proc., czyli mniejsze niż wskaźnik inflacji.

Był to wolniejszy wzrost przychodów niż w 2021 r. (3,6 proc.), jednak „i tak był on szybszy od naszych oczekiwań”, informuje zarząd w komunikacie dla inwestorów giełdowych.

Główną przyczyną spowolnienia wzrostu przychodów był „negatywny wpływ regulacyjny z kolejnych obniżek stawek za zakończanie połączeń (MTR i FTR). Z pominięciem tego wpływu wzrost przychodów w pierwszym półroczu wyniósł 5,8 proc. rdr., wyjaśnia zarząd.

Motorem wzrostu przychodów grupy były kluczowe usługi telekomunikacyjne, czyli: „konwergencja”, „usługi wyłącznie komórkowe” oraz stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Łączne przychody tych grup usług wzrosły o 7 proc. rdr.

Źródłem większych przychodów był też wzrost „baz klientów we wszystkich typach usług” i poprawiający się średni przychód z obsługi klienta (ARPO), co ma m.in. związek z rosnącym udziałem klientów sieci światłowodowej (korzysta z niego 6,5 mln użytkowników), którzy generują najwyższe ARPO. Ale szczególnie duży wzrost zanotowały przychody z usług wyłącznie komórkowych, rosnąc o 6,8 proc. rdr.

Bardzo silną, o 26 proc., dynamikę przychodów utrzymywały przychody z usług IT i integracji i „był to wzrost w całości organiczny”, stwierdza zarząd. Wynikał on przede wszystkim z bardzo dobrych wyników spółek software’owych (BlueSoft i Craftware) oraz „szerokiego i dobrze zdywersyfikowanego portfela usług, co pozwala nam na elastyczność w dopasowywaniu do zmieniającego się popytu i bycie mniej zależnym od wahań w łańcuchach dostaw”.

EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) grupy po I półroczu miała wartość 1520 mln zł i wzrosłą o 3,8 proc. rdr, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 581 mln zł (+ 70 proc.), a skonsolidowany zysk netto 368 mln zł wobec 155 mln zł rok wcześniej.

W komunikacie dla mediów zarząd podkreśla m.in., że grupa udanie realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu (ESG). Dzięki długoterminowym kontraktom zakupu energii z OZE oraz dalszemu zmniejszaniu konsumpcji energii elektrycznej, emisje CO2 operatora zmniejszyły się w I półroczu br. o 15 proc. rdr, a o 33 proc. w relacji do I połowy bazowego 2015 r.

Elementem ESG było udzielenie przez Orange Polska schronienia ok. 700 uchodźcom z Ukrainy i rozdanie uchodźcom ponad 600 tys. starterów prepaid z darmowymi usługami operatora.

„Bardzo dobre wyniki w I półroczu pozwalają podwyższyć prognozę całorocznych przychodów, z oczekiwanego wcześniej niewielkiego spadku do niewielkiego, jednocyfrowego wzrostu”, informuje biuro prasowe grupy.

