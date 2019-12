Orban chce budować nową Europę Środkową

Węgry są gotowe zbudować wraz z sąsiadami nową Europę Środkową, w której wszyscy mają pracę – oświadczył w sobotę premier Węgier Viktor Orban na uroczystości upamiętniającej wybuch rewolucji przeciw dyktaturze Nicolae Ceausescu w Rumunii w 1989 r.

- Jesteśmy gotowi, by wraz z sąsiadami, w tym z Rumunią, zbudować nową Europę Środkową, taką, w której nie tylko jesteśmy dostawcami dla Europy Zachodniej, ale też jednym z odnoszących największe sukcesy na świecie i najbardziej konkurencyjnych obszarów - oznajmił Orban na uroczystości w Timisoarze, gdzie 30 lat temu rozpoczęły się protesty przeciw reżimowi Ceausescu.

Europa Środkowa, której wizję nakreślił Orban, to obszar, gdzie "nasze miasta łączą autostrady i szybkie linie kolejowe, gdzie wszyscy mają pracę, gdzie wracają nasi pracownicy, a problemem jest to, co zrobić z chętnymi do pracy zgłaszającymi się z Europy Zachodniej".

Premier Węgier powiedział, że widzi wspaniałą szansę na to, by Rumuni i Węgrzy mogli mieć w przyszłości wspólne cele.

Podkreślił, że Węgry chcą należeć do tych krajów europejskich, w których "najlepiej żyje się, tworzy i mieszka", gdzie produkuje się przy użyciu najnowocześniejszych technologii, gdzie jest najczystsze środowisko, a także Węgry pragną pozostać jednym z najbezpieczniejszych państw. Ten cel, jak ocenił, łatwiej osiągnąć wraz z sąsiadami.