Orbis chwali się wzrostem zysków

W ubiegłym roku przychody Orbisu zwiększyły się do poziomu 1,42 mld zł (o 4,6 proc.), a zysk operacyjny (EBITDA) wzrósł o 12,6 proc. do poziomu 499,1 mln zł. Zysk przed opodatkowaniem spadł jednak o 28,9 proc., do 283,4 mln zł.