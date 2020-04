Organizacje m.in. przedsiębiorców apelują o działania na rzecz szybkiego i powszechnego internetu

Apelujemy do władz publicznych o podjęcie niezbędnych działań o charakterze regulacyjnym i infrastrukturalnym dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu - napisali przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i think tanków.

Przekazany w sobotę PAP apel na rzecz szybkiego i powszechnego internetu wystosowały: Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Forum Konsumentów, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, WISE Europa, Instytut Jagielloński, Warsaw Enterprise Institute i Nowa Konfederacja.

Organizacje podkreślają, że wobec pandemii koronawirusa rola internetu ogromnie wzrosła, i w życiu prywatnym, i w biznesie. "Od szybkości i jakości połączeń zależy więcej niż kiedykolwiek. Trzymając się wojennej nomenklatury - tak jak Tarcza Antykryzysowa może chronić nasze firmy przed bankructwem, tak Internet jest najważniejszą bronią o jakość naszego przyszłego życia" - napisano w apelu.

Zwrócono uwagę, że zwielokrotniona liczba użytkowników korzystających jednocześnie z internetu stanowi ogromne wyzwanie dla istniejącej infrastruktury. Problem - zdaniem organizacji - zintensyfikuje się podczas Wielkanocy, kiedy to wielu Polaków będzie się kontaktować za pomocą wideoczatów z bliskimi, z którymi nie mogą spędzić świąt, a także po świętach, gdy niewystarczająca wydolność infrastruktury stawać będzie się coraz większym wyzwaniem dla biznesu.

"Podtrzymywanie modelu pracy zdalnej, używanie technologii chmurowych, wykorzystywanie transmisji wideo jako regularnego sposobu kontaktu - wszystkie te działania nieść za sobą będą zwielokrotnione zapotrzebowanie na transmisję danych. A pamiętać należy, że w tym samym czasie z pasm korzystają również organy administracji, które digitalizują coraz większą część swojej działalności, czy analizują dane o mobilności w celu powstrzymania rozpowszechnienia koronawirusa" - podkreślono.

Przypomniano też o tym, że na mapie Polski w dalszym ciągu istnieją "białe plamy" w pokryciu zasięgiem szybkiego Internetu.

Podpisane pod apelem organizacje zauważają, że co najmniej część zmian wywołanych pandemią będzie miała najprawdopodobniej charakter trwały, a zapotrzebowanie na szybki i niezawodny Internet będzie rosnąć w błyskawicznym tempie. W związku z tym apelują do władz publicznych o podjęcie niezbędnych działań o charakterze regulacyjnym i infrastrukturalnym dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu.

"Podkreślamy, że ciężar finansowy inwestycji powinien spoczywać przede wszystkim na podmiotach prywatnych - pieniądze publiczne (w tym unijne) powinny być angażowane tam, gdzie rachunek ekonomiczny wyklucza zaangażowanie kapitału prywatnego wystarczające dla np. zapewnienia powszechności usług. Co najmniej tak samo istotne jak nakłady finansowe są szkolenia dla podmiotów publicznych, tak by możliwie najefektywniej wykorzystywały nowe możliwości. Możliwe jest szybkie uruchomienie łatwo dostępnych rezerw, aby ten cel zrealizować" - zaznaczono.

Organizacje zadeklarowały gotowość do dialogu. Zapowiedziały, że w najbliższym czasie zaprezentują dokument zawierający kluczowe propozycje w tym obszarze.