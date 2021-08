Orlen Asfalt popularyzuje wśród samorządów najnowocześniejsze technologie budowy dróg

Orlen Asfalt popularyzuje wiedzę o najnowocześniejszych technologiach budowy dróg, zapewniających ich trwałość. Spółka z Grupy Orlen rozpoczyna właśnie współpracę z pięcioma samorządami, m.in. z Płocka, Włocławka i Lęborka, które zostały objęte jej projektem Innowacyjne Drogi Samorządowe.

Informując w poniedziałek o przedsięwzięciu, Orlen Asfalt wyjaśnił, że Innowacyjne Drogi Samorządowe to autorski program tej spółki, w którym jej eksperci doradzają samorządom na temat wdrażania najnowszych metod budowy dróg i poprawy ich jakości.

"Orlen Asfalt rozpoczyna współpracę z pięcioma jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały objęte autorskim programem Innowacyjne Drogi Samorządowe. Celem projektu jest popularyzacja najnowocześniejszych technologii budowy dróg, które przełożą się na ich trwałość" - oznajmiła spółka Grupy Orlen. Jak podano w informacji, do udziału w projekcie chętni zgłaszali się poprzez stronę www.innowacyjnedrogi.pl, a dla uczestniczących w nim jednostek samorządu terytorialnego Orlen Asfalt przygotował szereg szkoleń oraz możliwość współpracy przy realizacji inwestycji drogowych.

"Kapituła Programowa po szczegółowym zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami wybrała do współpracy pięć jednostek: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych Lęborku, Powiat Pruszkowski, Gminę Miasto Płock, Urząd Miasta Włocławek" - przekazał Orlen Asfalt. Zapowiedział, że "zwieńczeniem projektu będzie przyznanie podmiotom tytułu Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi Samorządowe, który ma być potwierdzeniem postawy proinnowacyjnej i wysokiej świadomości oraz dbałości o zapewnienie najwyższej jakości dróg na podległym sobie obszarze".

"Popularyzacja najnowszych technologii budowy dróg, które po prostu przełożą się na ich trwałość, to najważniejszy cel, jaki sobie postawiliśmy" - powiedział m.in. prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, cytowany w komunikacie spółki. Zwrócił przy tym uwagę, jak ważne jest zainteresowanie samorządów budową nowoczesnych, najwyższej jakości dróg, które będą spełniały swoją funkcję jak najdłużej.

"Na tym etapie mogliśmy wyróżnić pięć samorządów i gratuluję tym, które zostały objęte programem. Liczymy na owocną współpracę i już wkrótce przystąpimy do realizacji kolejnych etapów programu" - oświadczył Pietrzak.

Orlen Asfalt przypomniał, że tytułem Ambasadora nagrodził dotychczas Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, którego - jak podkreślił - jednym z wielu osiągnięć jest powszechne stosowanie jednej z najnowocześniejszych na świecie technologii asfaltów wysokomodyfikowanych typu HiMA - Highly Modified Asphalt. "Główną zaletą tego typu produktu jest zapobieganie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym w postaci kolein oraz zwiększenie wytrzymałości warstw asfaltowych" - wyjaśniła spółka.

W informacji zaznaczono, przeprowadzone badania wykazały, że dzięki zastosowaniu w procesie produkcji tego tupu asfaltu znacznie większych ilości specjalnego polimeru, osiąga się ponadstandardowe właściwości lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze. "Asfalty wysokomodyfikowane są szczególnie przydatne do zastosowań w nawierzchniach długowiecznych, które prawidłowo zaprojektowane i wykonane mogą służyć nawet do 50 lat, bez konieczności przeprowadzania głębokich remontów" - podkreślił Orlen Asfalt. Zwrócił przy tym uwagę, iż takie parametry mają też pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Według spółki, zastosowanie asfaltów typu HiMA znacząco zwiększa trwałość budowanej drogi, a to pozwala zmniejszyć liczbę niezbędnych remontów tych nawierzchni asfaltowych. "W konsekwencji rzadziej występują utrudnienia w ruchu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Efektem tego jest niższa emisja gazów emitowanych do atmosfery przez silniki spalinowe" - podał Orlen Asfalt.

Jak informuje Orlen Asfalt, w którym całościowy pakiet udziałów należy do PKN Orlen, spółka ta jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych.

