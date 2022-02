Orlen: cały czas realizujemy wzmożone dostawy paliwa do pasa przygranicznego

Przez cały czas Orlen realizuje wzmożone dostawy paliwa do pasa przygranicznego, ale warto je zostawić tym, którzy go najbardziej potrzebują - przekazała rzeczniczka Orlenu Joanna Zakrzewska. Zaapelowała do tych, którzy tam się wybierają, aby zatankowali możliwie wcześniej.

"W związku z gigantycznym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej, apelujemy do wszystkich wybierających się w tamtym kierunku o możliwie wcześniejsze tankowanie" - napisała w niedzielę na Twitterze rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska.

Zapewniła, że koncern przez cały czas realizuje wzmożone dostawy paliwa do pasa przygranicznego. "Ale warto pozostawić paliwo tym, którzy najbardziej go potrzebują" - zauważyła.

PKN Orlen informował, że w czwartek sprzedaż paliw na stacjach jego sieci wzrosła nawet o 300-400 proc. Aby usprawnić pracę stacji, czasowo wprowadzono sprzedaż paliwa wyłącznie do baków. W związku z toczącym się na Wschodzie konfliktem zbrojnym Rosja-Ukraina i wynikającą stąd niepewnością o ciągłość dostaw ropy naftowej i paliw, PKN Orlen, Grupa Lotos oraz PERN zapewniły, że Polska ma wystarczające zapasy i paliw na stacjach nie zabraknie.

