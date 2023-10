Orlen i CWCR z umową o współpracy na rzecz bezpieczeństwa państwa

Orlen i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) rozpoczynają współpracę, która obejmować będzie działania planistyczno-obronne, szkoleniowe i rozwoju kadr. Podpisane porozumienie wpłynie, jak podał koncern, na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

Informując o umowie z CWCR Orlen podkreślił, że celem jest m.in. "wsparcie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, utrzymanie współpracy w sprawach związanych z obronnością państwa, a także prowadzenie działań szkoleniowych i wzajemne wsparcie logistyczne i promocyjne".

Orlen jest spółką o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa paliwowego, energetycznego i gospodarczego Polski. Współpraca naszych instytucji będzie się koncentrować na ochronie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, logistyce i rozwoju kadr - powiedziała Patrycja Klarecka, odpowiadająca w zarządzie koncernu za transformację cyfrową.

"Współpraca i wymiana doświadczeń między biznesem a sektorem obronnym jest bardzo ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej" - podkreśliła Klarecka, cytowana w komunikacie Orlenu.

Porozumienie Orlenu z CWR "formalizuje dotychczasową współpracę"

Koncern zwrócił uwagę, że porozumienie zawarte z CWCR "formalizuje dotychczasową współpracę obu stron", m.in. militaryzację, ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, a także inne zadania realizowane na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych.

- Chcielibyśmy przy wsparciu i udziale Grupy Orlen promować służbę wojskową w jak najszerszym zakresie - powiedział, cytowany w komunikacie, szef CWCR gen. bryg. Mirosław Bryś. I dodał: - Bez wątpienia głównym źródłem współpracy będzie dla nas realizacja zadań operacyjno-obronnych i żywię głęboką nadzieję, że podpisane dzisiaj porozumienie wyjdzie temu naprzeciw i umożliwi nam bezkolizyjną realizację zadań w tym obszarze".

Orlen przypomniał, że CWCR to instytucja koordynująca i nadzorująca działalność w zakresie rekrutacji oraz spraw operacyjno-obronnych. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny z kwietnia 2022 r., CWCR jest odpowiedzialne m.in. za planowanie i administrowanie zasobami rezerw osobowych w każdym stanie gotowości obronnej państwa, oraz rezerw rzeczowych - związanych ze świadczeniami na rzecz obrony.

Grupa Orlen to multikoncern energetyczny o dominującym udziale Skarbu Państwa

Grupa Orlen z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma także ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza również rozbudowanym segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczym węglowodorów. Jednocześnie prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Skarb Państwa posiada 49,9 proc. udziałów w Orlenie.