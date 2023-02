Orlen ma do wydania 34 miliardy złotych. Wkrótce strategia

Przedstawimy niebawem strategię całej, połączonej, zintegrowanej grupy. Mamy do wydania wiele miliardów złotych i chcemy to zrobić rozważnie - powiedział WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Na początku marca Orlen przedstawi szczegółową strategię inwestycyjną całej grupy

W ramach akwizycji możliwe jest kupno aktywów produkujących czystą energię

Rafinerie w naszej części Europy będą normalnie pracować przez wiele kolejnych lat - mówi nam prezes Orlenu Daniel Obajtek





Jakie Orlen ma plany inwestycyjne na ten rok i czy sytuacja geopolityczna zmieniła priorytety?

Daniel Obajtek: O inwestycjach odpowiedzieć krótko się nie da, ponieważ mówimy o wydatkowaniu w grupie 34 miliardów złotych. One dotyczą między innymi infrastruktury, na przykład rozbudowania bocznic kolejowych. Port na Martwej Wiśle, który kosztować będzie co najmniej 500 milionów złotych, wzmocni bezpieczeństwo i pewność dostaw do Rafinerii Gdańskiej. Mówiliśmy o tym szczegółowo kilka dni temu. Musimy mieć efektywne połączenie z portem instalacyjnym związanym z naszymi projektami morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Musimy zacząć budowę portu serwisowego dla offshore.

Ogromne środki finansowe zostaną skierowane na inwestycje związane ze zwiększeniem wydobycia gazu i ropy w naszym kraju. Na celowniku jest oczywiście Norwegia. Dzięki naszemu doświadczeniu i dobrej współpracy z partnerami uczestniczymy w kolejnych przetargach na zagospodarowanie złóż, ale także intensyfikujemy wydobycie z posiadanych aktywów.

Orlen chce inwestować w nowe złoża w Norwegii i zwiększyć roczne wydobycie do 4 miliardów metrów sześciennych

Trudno mi powiedzieć dokładnie, ale mamy plan, aby w ciągu paru lat zwiększyć tam wydobycie do 4 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Chcemy pozyskać więcej ropy i gazu z Bałtyku. Następna platforma wiertnicza dla Petrobaltiku nam na to pozwoli.

Osobną sprawą są nakłady w rozbudowę baz paliwowych. Rozbudowaliśmy bazę na terenie Rafinerii Trzebinia, a już trwają pracę nad zwiększeniem jej możliwości przechowywania i ekspedycji paliwa. Dla nas, co od dawna podkreślam, najważniejsze są bazy, te, które są położone przy rurociągach. Tu następuje szybsze i lepsze zarządzanie produktami. Chcemy jeszcze pozyskać około 100 tysięcy metrów sześciennych zdolności magazynowania w ciągu najbliższych dwóch lat w bazach paliwowych.

A jak w tych planach inwestycyjnych ulokowana jest energia i atom?

W ramach spółki Orlen Syntos Green Energy pracujemy nad przygotowaniem 25 lokalizacji pod małe reaktory atomowe (SMR) w ramach tak zwanej rozproszonej energetyki jądrowej. Mocno przyspieszamy, głównie dlatego, że w Kanadzie rozpoczęto prace nad budową elektrowni z reaktorem BWRX-300.

W kwietniu tego roku będą znane plany inwestycyjne w małe reaktory atomowe

Chcemy, żeby powstało 79 reaktorów. Doprecyzujemy to, prowadzimy już rozmowy z właścicielami terenów, gdzie te reaktory mogłyby powstać. Szczegóły z tym związane podamy w kwietniu.

Czy sektor petrochemiczny także jest uwzględniony w wydatkach?

Bardzo mocno inwestujemy w olefiny. W Płocku powstaje największy kompleks, który już w przyszłym roku zostanie oddany do użytku. Powstające produkty będą miały wszechstronne zastosowanie, między innymi przy wytwarzaniu części samochodowych, sprzętu AGD, środków czystości, a także włókien syntetycznych. Olefiny są naturalnym przedłużeniem produkcji w Płocku. Już myślimy o pochodnych od olefin. W tym roku skończymy inwestycje w dziale nawozów we Włocławku.

W Rafinerii Gdańskiej będzie w tym roku kontynuowana budowa bloku olejowego

Patrzymy też na inwestycje akwizycyjne w zakresie zeroemisyjnej energetyki, ponieważ uważam, że tu musimy zdecydowanie szybciej działać. W Rafinerii Gdańskiej trwa budowa bloku olejowego o wartości 1,5 miliarda złotych. Zresztą niebawem przedstawimy wszystkie szczegóły dotyczące naszych planów i realizowanych projektów. Myślę, że będzie to druga połowa lutego, może początek marca. Przedstawimy strategię całej połączonej, zintegrowanej grupy.

Pamiętać trzeba o inwestycjach w Czechach i na Litwie. W Czechach prowadzimy proces inwestycyjny związany z budową elektrowni gazowej, dodatkowo także tam zwiększamy wydajność olefin. Tam mamy 34 inwestycje, które prowadzimy. Na Litwie bardzo dużą inwestycją jest pogłębiony przerób ropy naftowej. Proszę zobaczyć - jeszcze dwa lata temu inwestycja w Możejkach wydawała się dziwna. Nawet zadawano nam pytanie, dlaczego tam wykładamy pieniądze. A teraz, przy tej geopolityce, widzimy, że w tej części Europy paliwa jeszcze przez wiele lat będą miały bardzo duże znaczenie. To samo dotyczy przerobu ropy. Rafinerie w tej części kontynentu będą funkcjonowały przez kolejne lata.

Swoją drogą obecnie prowadzić procesy inwestycyjne jest bardzo trudno, głównie z racji tego, że zmienność na rynku i, koszty powodują, że negocjacje z wykonawcami trwają bardzo długo. Wykonawcy chcą mieć pewne zabezpieczenie w kontraktach.

