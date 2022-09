Orlen Oil i UPM Raflatac współpracują przy recyklingu odpadów etykietowych

Współpracując z Orlen Oil, producentem środków smarnych, UPM Raflatac koordynuje odbiór zużytych podkładów etykietowych, które są następnie poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane, zmniejszając wpływ na środowisko naturalne. To pierwszy przykład takiego zastosowania na polskim rynku naftowym.

Informując o projekcie w ramach usługi RafCycle, spółka Orlen Oil z Grupy Orlen podkreśliła, że nadrzędnym celem współpracy obu podmiotów "jest efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych". "Dołączenie do RafCycle umożliwia firmie Orlen Oil redukcję śladu węglowego oraz zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, poprzez nadanie nowego życia odpadom etykietowym" - zaznaczono w komunikacie.

Według Orlen Oil, wprowadzana we współpracy "cyrkularność zasobów naturalnych", dzięki usłudze recyklingu odpadów etykietowych RafCycle, "to pierwszy przykład zastosowania końcowego na polskim rynku naftowym".

"Chcieliśmy przede wszystkim zmniejszyć obciążenie lasów, ponieważ drewno jest głównym surowcem stosowanym przy produkcji podkładów etykietowych dla naszych produktów. Dzięki programowi RafCycle odpady etykietowe są przetwarzane w nowe podkłady papierowe do etykiet stosowanych na naszych produktach" - wyjaśnił Przemysław Niedzielski, kierownik ds. strategii produktu w Orlen Oil, cytowany w informacji prasowej.

Jak podkreślił, dzięki wdrożeniu projektu, dodatków spółka zyskuje możliwość obniżenia kosztów utylizacji odpadów.

Jak wyjaśnił Orlen Oil, "UPM Raflatac koordynuje odbiór zużytych podkładów etykietowych, które są następnie poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane, zmniejszając w ten sposób wpływ na środowisko naturalne". Spółka zwróciła przy tym uwagę, że "recykling odpadów etykietowych pozwala uniknąć emisji CO2e, które powstałyby, gdyby odpady te trafiły do spalarni".

"Od momentu przystąpienia do RafCycle, całkowita ilość odpadów etykietowych odebranych od Orlen Oil, a następnie poddanych recyklingowi, pozwoliła oszczędzić 111 drzew, które będzie można wykorzystać w inny sposób. Tym samym uniknięto emisji 2 ton CO2e, które trafiłyby do atmosfery, gdyby odpady te zostały spalone" - wyliczył Orlen Oil.

"Wspaniale jest obserwować pozytywny wpływ naszej współpracy na klimat. Orlen Oil od samego początku rozumiał korzyści, które niesie ze sobą nasza usługa recyklingu zużytych podkładów etykietowych, dlatego cały proces wdrożenia przebiegał bardzo szybko i profesjonalnie" - powiedziała Izabela Antczak, kierownik ds. rozwiązań opakowaniowych w UPM Raflatac Polska.

Jak oceniła, "Orlen Oil ma bardzo jasno sprecyzowane cele zrównoważonego rozwoju, a RafCycle doskonale im odpowiada".

"Dziś zielone rozwiązania są koniecznością. Staramy się przekonywać i zachęcać naszych klientów do wprowadzania istotnych zmian w doborze rozwiązań minimalizujących wpływ na klimat" - stwierdził z kolei Igor Szlaski, właściciel i prezes drukarni Reganta, która - jak podał Orlen Oil - "połączyła obie firmy, jako bezpośredni klient UPM Raflatac, zaangażowany w rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego".

Orlen Oil z siedzibą w Krakowie to podmiot z Grupy Orlen specjalizujący się w produkcji i dystrybucji środków smarnych, jak np. oleje do silników samochodów ciężarowych i autobusów, oleje dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, a także oleje do maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, oleje przemysłowe - hydrauliczne, sprężarkowe i przekładniowe, hartownicze oraz oleje technologiczne - emulgujące, antyadhezyjne i obróbcze.

