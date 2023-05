Orlen osiągnął 9,2 mld zł zysku w pierwszym kwartale tego roku

Grupa Orlen wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. przychody na poziomie ponad 110 mld zł, z których 8 proc. stanowi zysk w wysokości 9,2 mld zł.

- Inwestujemy w bezpieczeństwo i przyszłość Polaków. Przeznaczamy miliardy złotych na realizację strategicznych projektów, które pozwolą skutecznie przeprowadzić zieloną transformację, a w efekcie zapewnią polskim rodzinom i przedsiębiorcom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii. Jako połączona grupa Orlen zyskaliśmy solidną bazę do dalszego rozwoju, a wyniki finansowe, które wypracowujemy, umożliwiają nam zwiększenie tempa realizacji założonego celu. W tym roku nakłady inwestycyjne wzrosły do rekordowego poziomu 36 mld zł. W dużej mierze przeznaczymy je na rozwój energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, tworząc tym samym nowe miejsca pracy i napędzając koniunkturę gospodarczą w kraju - mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

W pierwszym kwartale br. zysk operacyjny EBITDA LIFO grupy Orlen wyniósł 17,2 mld zł. Przychody przekroczyły 110 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos i Grupy PGNiG, z czego 35 proc. pochodziło ze sprzedaży za granicą.

Koncern wskazuje na wpływ przeprowadzonych przejęć na wyniki koncernu w obszarze rafinerii, który zanotował wolumenowo o 26 proc. wyższą sprzedaż (r/r) oraz silny segment wydobycia z łącznymi zasobami 2P ropy i gazu na poziomie ok. 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), który zwiększył średnie wydobycie o ok. 190 tys. boe/d (r/r).

Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 1 proc. całego wyniku EBITDA LIFO.

Słabszy wynik segmentu rafineryjnego, wydobycie

Segment rafinerii w pierwszych trzech miesiącach wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 5,5 mld zł, niższy o 5,5 mld zł (kw/kw), z czego 0,9 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Koncern tłumaczy taki rezultat sprzyjającym otoczeniu makroekonomiczneu.

Rafinerie Grupy Olren pracowały na 90 proc. mocy, przerabiając 9,5 mt surowca. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 26 proc. (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 21 proc., oleju napędowego o 25 proc., LPG o 34 proc., paliwa lotniczego JET o 36 proc. oraz COO o 20 proc.. W Polsce sprzedaż była wyższa o 54 proc., przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 8 proc. i na Litwie o (-) 7 proc..

Zysk operacyjny EBITDA segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 2,3 mld zł. Wzrost o 2,1 mld zł (r/r) to przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie wyniosły niemal 2,2 mld zł. W pierwszym kwartale br. istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu, które na koniec marca wynosiły 1,3 mld boe, a także poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii, który osiągnął ok. 190 tys. boe/d.



Ze względu na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii w pierwszych trzech miesiącach br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 98 mln zł.

Segment energetyki w pierwszym kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości 3,3 mld zł, z czego 2,9 mld zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. W tym czasie 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 4,7 TWh energii elektrycznej i 30,2 PJ ciepła.

W efekcie spadku marży paliwowej na wszystkich rynkach segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w pierwszym kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 233 mln zł, niższy o (-) 352 mln zł (r/r).

Wolumeny sprzedaży były porównywalne (r/r). Sprzedaż benzyny wzrosła o 4 proc., LPG o 3 proc., z kolei oleju napędowego spadła o (-) 3 proc.. W pierwszym kwartale br. sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 244 stacje, głównie w Polsce i na Węgrzech, w efekcie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i realizacji środków zaradczych, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci.

Tym samym w europejskiej sieci koncernu na koniec marca funkcjonowały już 3122 stacje paliw. O 230 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2530, w tym: 1888 w Polsce, 336 w Czechach, 181 w Niemczech, 62 na Węgrzech, 34 na Słowacji i 29 na Litwie.

PKN Orlen dynamicznie rozwija również sieć tankowania paliw alternatywnych. Obecnie do dyspozycji klientów jest już 650 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 503 w Polsce, 128 w Czechach i 19 w Niemczech. Grupa Orlen inwestuje także w segment usług kurierskich, w efekcie czego „Orlen paczkę” można już odebrać w ponad 9 tys. punktów w całej Polsce.

W efekcie połączenia z PGNiG segment gazu zanotował w pierwszym kwartale wynik EBITDA na poziomie 6,2 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 33,1 TWh, w tym 51 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 14 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec marca wyniósł 11,3 TWh. Koncern, by chronić Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego przez wojnę w Ukrainie, przekaże w tym roku łącznie prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (m.in. szpitali, szkół i przedszkoli). To pomoc, która zapewnia milionom Polaków tańsze koszty ogrzewania na poziomie 200,17 zł/MWh. Koncern obniżył także ceny gazu dla klientów biznesowych (m.in. piekarni, cukierni i drobnych zakładów), które w pierwszym kwartale spadły (-) o 55 proc. do poziomu 353,56 zł/MWh.